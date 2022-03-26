«Фармасинтез» подал заявку на регистрацию аналога Paxlovid

Компания «Фармасинтез» подала заявку на регистрацию препарата «Виконавир» с комбинацией действующих веществ нирматрелвир+ритонавир. Минздрав уже рассматривает заявку на препарат с таким же составом под названием «Скайвира» от компании «Промомед».

Минздрав начал процедуру регистрации препарата «Виконавир» с комбинацией действующих веществ нирматрелвир+ритонавир. Заявку подала российская компания «Фармасинтез». Препарат регистрируется в лекарственной форме таблетки, покрытой пленочной оболочкой, 150 мг+100 мг. Комбинация нирматрелвир+ритонавир входит в состав препарата Paxlovid от компании Pfizer, который был одобрен FDA в конце 2021 года.

Препарат нирматрелвир+ритонавир также включен в последнюю (15-ю) версию клинических рекомендаций Минздрава для лечения COVID-19.

Ранее «ФВ» писал, что отечественная компания «Фармасинтез» в конце февраля подавала заявку на исследование нирматрелвира в комбинации с ритонавиром для терапии COVID-19. Проводится III фаза испытаний.

Неделю назад компания «Промомед» подала заявку на регистрацию препарата «Скайвира» с такой же комбинацией действующих веществ.

Нирматрелвир также исследует компания «ПСК Фарма», которая начала III фазу испытаний 16 марта.

Вероника Догузова

pharmvestnik