Президент подписал закон о ввозе в Россию препаратов в иностранной упаковке

Президент подписал принятый Государственной Думой в начале этой недели закон, вносящий изменения в правила обращения лекарств и медицинских изделий. Документ устанавливает новые правила ввоза лекарств в иностранной упаковке при их дефектуре, обязанность дистрибьюторов соблюдать предельные сроки отгрузок. Поправки вступают в силу с сегодняшнего дня, за исключением новых правил оказания медпомощи федеральными учреждениями, которые заработают с 10 апреля.

Президент подписал Федеральный закон от 26.03.2022 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанавливающий поправки к порядку обращения лекарств и медицинских изделий в условиях недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый федеральный закон вносит изменения в основные нормативные акты, регулирующие обращение лекарств и медицинских изделий (ФЗ-61 и ФЗ-323). Поправки также вносятся в порядок осуществления их закупок государственными органами и бюджетными организациями.

22 марта законопроект был одобрен Государственной Думой сразу во втором и третьем чтении. Изменения затронут правила ввоза иностранных препаратов, попавших в дефектуру из-за сложившейся экономической ситуации. Теперь такие препараты можно ввозить в страну в неруссифицированной вторичной упаковке со стикером на русском языке.

Также документ устанавливает новое требование для работы дистрибьюторов о соблюдении предельных сроков отгрузки заказанных препаратов в аптеки. Предельные сроки будут устанавливать региональные власти на местах.

Изменения вносятся в правила обращения медицинских изделий. При намерении прекратить производство или импорт медицинской продукции производители и импортеры обязаны уведомить об этом Росздравнадзор за шесть месяцев до предполагаемой даты.

Еще одна новелла связана с организацией государственных закупок лекарств и медицинских изделий. Теперь на них на распространяется правило о минимальной доле закупок у субъектов малого предпринимательства.

В части организации медицинской деятельности Минздрав вправе определить случаи и условия для оказания федеральными медицинскими организациями медицинской помощи вне медицинских учреждений. Правительство также сможет устанавливать иные особенности оказания медпомощи в 2022-2023 годах.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением пункта об особенностях организации медпомощи федеральными клиниками.

Таисия Кубрина

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