Проект AION Labs создаст стартап для разработки и оптимизации антител на основе ИИ

Проект AION Labs объявил о конкурсе для создания нового стартапа для разработки и оптимизации антител с помощью искусственного интеллекта.

Проект AION Labs и немецкий независимый исследовательский институт BioMed X объявили о создании стартап-компании, ориентированной на использование ИИ для разработки и оптимизации антител для таргетной терапии. Об этом пишет издание PharmaPhorum.

AION Labs начинает поиск специалистов по вычислительной биологии, ученых в области биоинформатики и химико-информатики, специалистов по искусственному интеллекту и инженеров по антителам или белкам. Из них будет создана компания, которая получит полное финансирование. Она сосредоточится на разработке вычислительной платформы следующего поколения, которая будет использовать алгоритм искусственного интеллекта, чтобы создавать более совершенные терапевтические антитела. PharmaPhorum пишет, что это уже третий конкурс заявок. Первые два были посвящены другим фармацевтическим областям.

Также издание отмечает, что набор данных для обучения ИИ у нового стартапа будет «огромным», поскольку он сможет обращаться сразу ко всем компаниям AION Labs.

Проект AION Labs был создан в октябре 2021 года компаниями AstraZeneca, MSD (в США и Канаде — Merck&Co), Pfizer, Teva и Израильским фондом биотехнологий. Также с ними сотрудничает Amazon Web Services. Проект создан для поддержки стартапов, ориентированных на использование ИИ и вычислительной биологии для разработки лекарственных средств.

Николай Соколов

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