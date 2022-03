Проект AION Labs создаст стартап для разработки и оптимизации антител на основе ИИ Федеральную программу развития генетических технологий продлят до 2030 года » Эффективность Спутника V от COVID-19 у пациентов c ВИЧ составила 79% Российская вакцина Спутник V от COVID-19 эффективна на 79% среди ВИЧ-положительных пациентов, получающих антиретровирусную терапию. Материал по итогам клинического исследования (КИ) препарата опубликован в журнале The Lancet. Российская вакцина Спутник V от COVID-19 эффективна на 79% среди ВИЧ-положительных пациентов, получающих антиретровирусную терапию. Материал по итогам клинического исследования (КИ) препарата опубликован в журнале The Lancet. Авторы публикации – научный коллектив НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. В КИ принимали участие 24,4 тысячи пациентов с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию. Общая эффективность Спутника V для этой категории граждан составила 79%, госпитализации удалось избежать более 90% участников КИ, среднего и тяжелого течения заболевания – более 97%. В материале отмечается, что вакцинация Спутником V снизила риск возникновения коронавирусной инфекции у данной категории пациентов в 3,3 раза по сравнению с невакцинированными ВИЧ-положительными людьми. В группе пациентов с ВИЧ с нарушениями иммунитета использование вакцины снизило риск заболевания COVID-19 в 2,5 раза. Вакцина Спутник V разработана НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и зарегистрирована в августе 2020 года. Согласно промежуточным результатам III фазы КИ Спутника V, опубликованным в феврале 2021 года в журнале The Lancet и проводившимся на 19,9 тысячи добровольцев, получивших обе дозы вакцины или плацебо, эффективность вакцины составляла 91,6%. После публикации этой информации пострегистрационное исследование продолжилось. В апреле 2021 года в РФПИ, ссылаясь на данные по 3,8 млн россиян, привитых обоими компонентами с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года, сообщили, что эффективность Спутника V составила 97,6%. В феврале 2022 года НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи обновил инструкцию к Спутнику V, изменив информацию об эффективности вакцины. Если в прежней версии инструкции этот показатель составлял 91% и формировался на основе промежуточных результатов КИ препарата, то теперь в инструкции отражен финальный результат КИ вакцины, согласно которому ее эффективность составила 70,5%.

Фото: ttelegraf.ru Источник: The LancetФото: ttelegraf.ru vademec