Федеральную программу развития генетических технологий продлят до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин 28 марта подписал указ, согласно которому Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий должна быть продлена до 2030 года. Программу по поручению Путина в 2019 году утвердило Правительство РФ, она должна действовать до 2027 года. Президент РФ Владимир Путин 28 марта подписал указ, согласно которому Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий должна быть продлена до 2030 года. Программу по поручению Путина в 2019 году утвердило Правительство РФ, она должна действовать до 2027 года.

Продлить действие программы отдельным постановлением также должно правительство.

Кроме того, указом Владимир Путин включил в состав Совета по реализации программы первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова и вице-президента по информатизации, инновациям и локализации ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» Андрея Шишкина.

Федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий в апреле 2019 года утвердил Дмитрий Медведев, бывший в тот момент премьер-министром РФ. Изначально проект рассчитан на 2019–2027 годы, до этого времени на реализацию проекта планировалось направить 127 млрд рублей, 115 млрд из которых – бюджетные средства.

Программа предполагает создание центров геномных исследований, развитие технологий генетического редактирования, создание научно-технологических заделов для медицины, совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой области, а также другие мероприятия.

До 10 июля 2022 года Правительство РФ по поручению Владимира Путина должно внести поправки в Налоговый кодекс РФ, которые позволят партнерам федеральной программы уменьшать исчисленную сумму налога на прибыль на значение, равное 50% расходов на развитие генетических технологий. Ведущим технологическим партнером программы является «Роснефть».