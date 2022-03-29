Федеральную программу развития генетических технологий продлят до 2030 года Рекрутеры оценили динамику роста активности соискателей на фармрынке труда » Индия и Китай стремятся на фармацевтический рынок России Технические организаторы мероприятия «Локализация промышленных производств иностранных компаний в РФ и вопросы привлечения инвестиций на примере инновационных предприятий фармацевтической и медицинской отраслей» сообщают о необходимости переноса проведения круглого экспертного стола в связи с поступившей просьбой из Администрации Президента РФ. В то же время участники мероприятия сообщают о глобальном интересе со стороны Правительств Индии и Китайской Народной Республики по линии Министерств иностранных дел РФ, Индии и КНР применять системный подход в части инвестиционных вложений в фармацевтическую и медицинскую отрасли. Кроме активного изучения существующих российских государственных мер поддержки иностранного инвестора и создания дополнительных преференций для азиатских партнёров, дополнительно обсуждаются вопросы расчетов в национальных валютах: рубль-юань и рубль-рупия. Точная дата переносимого мероприятия будет оглашена GxP News по итогам запланированных встреч организаторов мероприятия с Посольством Индии и Торговым представительством КНР в РФ. gxpnews