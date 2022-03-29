Рекрутеры оценили динамику роста активности соискателей на фармрынке труда

Медицина и фармацевтика в тройке отраслей с наименьшим снижением количества вакансий за месяц. При этом активность соискателей на этом рынке заметно увеличилась, следует из статистики HeadHunter.

Соискателей на рынке медицины и фармацевтики прибавилось — прирост количества резюме (неделя с 14 по 20 марта к неделе с 14 по 20 февраля) составил 22%. Об этом говорится в обзоре рынка труда ресурса HeadHunter, который имеется в распоряжении «ФВ». Лидером по динамике роста числа резюме стала IT-отрасль (33%).

Количество активных вакансий в сфере медицины и фармацевтики за четыре недели снизилось на 9%. Меньше этот показатель только в сфере безопасности (7%). На третьем месте — добыча сырья (14%). В целом вакансий на российском рынке труда стало меньше на 20,7%. Единственная сфера, где отмечен рост предложений о найме (на 14%), — госслужба и НКО.

Индекс HH — показатель уровня конкурентности среди соискателей на рынке труда (соотношение числа резюме к числу вакансий) — вырос за четыре недели с 3,9 до 5,3. Сильнее всего конкуренция за рабочие места увеличилась в Московском регионе — с 4,4 до 6,5 человека на место. Исходя из текущей аналитики, рекрутеры прогнозируют в апреле сокращение дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда.

«Первые соискатели, потерявшие работу и вышедшие на рынок, вероятно, почти мгновенно «растворятся» в спросе», — полагает директор департамента аналитических бизнес-решений HH Наталья Данина.

По мнению эксперта, число резюме будет расти, количество вакансий снижаться по секторам — будет идти «разбалансировка» в конкретных отраслях и профессиональных группах. В некоторых сферах ситуация может оказаться диаметрально противоположной той, что была в начале года. Будет происходить миграция сотрудников из закрывающихся бизнесов, а также из приостановленных ввиду неопределенности перспективы работы, считает Наталья Данина.

Наталья Маскина

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