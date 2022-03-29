Ассоциация независимых аптек попросила МВД проверить продавцов лекарств в соцсетях

Ассоциация независимых аптек попросила министра внутренних дел проверить частные объявления о продаже лекарств. В письме упоминаются соцсеть «ВКонтакте» и сервис «Авито».

Саморегулируемая организация (СРО) Ассоциация независимых аптек, представляющая интересы единичных аптек и небольших аптечных сетей, попросила министра внутренних дел Владимира Колокольцева обратить внимание на торговлю лекарствами частными лицами, которая активизировалась на интернет-площадках, и пересечь незаконную деятельность. Об этом говорится в письме организации за подписью директора СРО Виктории Пресняковой, которое имеется в распоряжении «ФВ».

В соответствии с Федеральным законом № 61 от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств» розничная торговля лекарственными препаратами осуществляется в рамках фармацевтической деятельности исключительно аптечными организациями, ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями и медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, сказано в обращении. В постановлении правительства № 2463 от 31.12.2020 указано, что не допускается продажа лекарственных препаратов вне торговых объектов. А постановлением правительства № 697 от 16.05.2020 закреплено, что дистанционная продажа лекарств осуществляется субъектами обращения лекарственных препаратов при наличии специальных разрешений. Физические лица не могут реализовывать лекарственные препараты.

«В сложившейся ситуации, а также в условиях перенастройки фармацевтического сектора в связи с введением санкционных мероприятий требуется усиленный контроль за возможным вводом в оборот недоброкачественных лекарственных препаратов и выявление возможной угрозы жизни и здоровью граждан, — пишет Преснякова. — Ассоциация обращается с просьбой провести проверку подобных фактов и пресечь незаконную продажу лекарственных препаратов физическими лицами в социальной сети «ВКонтакте» и интернет-сервисе «Авито».

«ФВ» направил письма обоим интернет-ресурсам с просьбой прокомментировать ситуацию.

UPD: Правилами «Авито» запрещена публикация объявлений о продаже лекарственных препаратов, сообщили в пресс-службе компании в ответ на редакционный запрос. «На платформе не найти рецептурных и сильнодействующих лекарств, только предложения о продаже некоторых БАД и витаминных добавок, которые некоторые пользователи упрощенно описывают как «лекарства», — заверили в «Авито». — В случае, если отдельные, единичные объявления о продаже лекарств пройдут через автоматический фильтр, они оперативно удаляются командой модерации».

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

pharmvestnik