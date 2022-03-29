СМИ сообщили о поисках Минздравом аналогов зарубежных лекарств

Минздрав начал искать аналоги лекарств, которые не выпускаются в России и дружественных странах. Это делается для предотвращения дефицита из-за возможного ухода иностранных производителей. Как стало известно «Ведомостям», еще 18 марта министерство по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой обратилось к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные варианты замены таких препаратов с региональными коллегами. Существование такого документа подтвердили изданию неназванный представитель Минздрава, источник в Госдуме и два представителя фармкомпаний.

«В письме Минздрава речь идет о взаимозаменяемости внутри терапевтической группы. Клинические фармакологи смогут дать клинические рекомендации, какой антибиотик или вирусный препарат можно заменить на другой. А провизоры и фармацевты имеют полномочия предлагать препараты исключительно по действующему веществу, т.е. только прямые дженерики», — рассказал член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

О письме министерства главным внештатным специалистам пишет также «Коммерсантъ». По данным газеты, выполняя поручение правительства, НМИЦ радиологии Минздрава подготовил перечень из 39 наименований противоопухолевых лекарств, которые могут оказаться в дефиците. Их используют для лечения в том числе наиболее распространенных видов онкологии: меланомы, рака молочный железы, бронхов, легких и предстательной железы. Как заявили изданию представители иностранных фармкомпаний (Roche, Merck, MSD, Ferring, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca), поставки лекарственных препаратов, в том числе упомянутых в письме НМИЦ, продолжаются в полном объеме.

Накануне, 27 марта, глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что страна сможет наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов, если иностранные компании прекратят поставки. Министр подтвердил, что формулы для производства многих лекарств в России есть.

25 марта правительство поручило оперативно отслеживать ситуацию с лекарствами из списка ЖНВЛП, а также с медицинскими изделиями, которые не производятся в России или при производстве которых используются иностранные компоненты. Эти данные будет собирать специальная рабочая группа.

Артем Косенок

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