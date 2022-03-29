Минздрав зарегистрировал оригинальный препарат молнупиравира «Лагеврио»

Минздрав зарегистрировал противовирусный препарат молнупиравир под названием «Лагеврио», применяемый при лечении коронавируса. Препарат производит зарубежная компания MSD (в США и Канаде — Merck&Co). Информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств. По данным реестра, регистрационное удостоверение действует до 01.01.2023 года.

Препарат будет выпускаться в капсулах по 200 мг № 40. Это именно то количество капсул, которое согласно инструкции понадобится на курс лечения (пять дней).

В инструкции к применению «Лагеврио» указано, что применять препарат следует для легкого и среднетяжелого течения COVID-19 у взрослых пациентов от 18 лет. Он не рекомендован для применения у беременных женщин и кормящих матерей, в связи с отсутствием данных. Среди побочных действий указаны: диарея, тошнота, головокружение и головная боль – как частые. Не так часто встречались рвота, сыпь и крапивница.

Компания MSD является патентообладателем молнупиравира (торговое наименование Lagevrio). Молнупиравир – это пероральный противовирусный препарат прямого действия, который, встраиваясь в геном, нарушает процесс репликации коронавируса.

Препарат молнупиравир от MSD получил экстренное разрешение на применение от FDA в 2021 году. Для одобрения FDA использовало данные рандомизированного двойного слепого плацебоконтролируемого клинического исследования, проведенного среди пациентов старше 18 лет с заранее установленным хроническим заболеванием или с повышенным риском заражения SARS-CoV-2.

Согласно ГРЛС, Минздрав России с конца 2021 года четыре раза выдавал разрешение на временное обращение «Лагеврио». В качестве заявителя выступала компания «Р-Фарм».

С начала текущего года в Минздрав подали заявки на регистрацию молнупиравира, помимо MSD, еще три российских компании. Среди них: «Промомед», ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» и «Фармасинтез».

В начале февраля «ФВ» писал, что Минздрав зарегистрировал молнупиравир от российского производителя «Промомед» с торговым названием «Эсперавир».

Препарат молнупиравир входит в последнюю 15-ю версию рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19.

Вероника Догузова

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