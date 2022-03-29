«Фармэко» за 5 млрд рублей запустит в ОЭЗ «Технополис Москва» производство онкопрепаратов

Новым резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» стала биотехнологическая компания «БиоДжет», входящая в ГК «Фармэко». Она будет производить лекарства для таргетной терапии онкологических заболеваний. В комплекс, где будут разрабатываться и производиться препараты, планируется вложить не менее 5 млрд рублей. Новым резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» стала биотехнологическая компания «БиоДжет», входящая в ГК «Фармэко». Она будет производить лекарства для таргетной терапии онкологических заболеваний. В комплекс, где будут разрабатываться и производиться препараты, планируется вложить не менее 5 млрд рублей.

«БиоДжет» будет разрабатывать и производить биотехнологические лекарства на основе моноклональных антител по полному циклу, начиная с этапа изготовления активной фармсубстанции. Запуск производства полного цикла в ОЭЗ компания запланировала на начало 2023 года.

Генеральный директор «БиоДжет» Павел Носырев рассказал, что ожидаемый объем выпускаемой продукции – до 120 кг активных биофармацевтических субстанций и до 5 млн флаконов с готовым продуктом в год. По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, «БиоДжет» ориентируется не только на импортозамещение, но и на экспорт своей продукции в страны Евразийского экономического союза, Латинской Америки и Азии.

По информации СПАРК-Интерфакс, компания «БиоДжет» зарегистрирована в Москве осенью 2021 года, ее уставный капитал составляет 5 млн рублей. Организация специализируется на производстве лекарств.

К препаратам таргетной терапии относятся, например, Авастин (бевацизумаб) и Герцептин (трастузумаб) от Roche, а также Тайверб (лапатиниб) от Novartis. В настоящее время из российских фармкомпаний препараты с МНН бевацизумаб и трастузумаб производит «Биокад», аналогов препарата Тайверб российские фармкомпании не производят.

ГК «Фармэко» основана в 2001 году, занимается производством и дистрибуцией лекарств. Производственные площадки группы расположены в Москве, Подольске (Московская область), Рязани и Новосибирске.

Фармкомпания «Ирвин», входящая в ГК «Фармэко», поставляет Эврисди (рисдиплам) от швейцарской Roche для подопечных фонда «Круг добра». В конце прошлого года сообщалось, что компания ведет переговоры с Roche о производстве рисдиплама в России. Еще одна компания из состава ГК («Ирвин 2») поставляет для подопечных госфонда не зарегистрированный в России препарат Luxturna (voretigene neparvovec) от Spark Therapeutics для терапии наследственной дистрофии сетчатки.