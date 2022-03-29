Институт Гамалеи рассказал об эффективности «Спутника V» у ВИЧ-инфицированных

Журнал The Lancet опубликовал исследование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», в котором оценивалась эффективность препарата среди ВИЧ-инфицированных людей на антиретровирусной терапии. Согласно тексту публикации, оценка эффективности в данной группе предварительная.

Исследование представил НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Московским городским центром профилактики и борьбы со СПИД. Вакцинация 24,4 тыс. пациентов, в дальнейшем вошедших в анализ, проводилась в условиях преобладания варианта коронавируса «Дельта»: весной – летом 2021 года.

Эффективность вакцинации составила 76,33%, указано в статье. Расширенные данные представлены для 13,8 тыс. пациентов с концентрациями иммунных клеток CD4+ на уровне 350 клеток/мкл и более: эффективность вакцины составила 79,42%, эффективность против госпитализации – 90,12%, защита от развития заболевания в среднетяжелой и тяжелой формах – 97,06%. Против варианта «Дельта» эффективность составила 65,35%, избежать госпитализации удалось в 75,77% случаев, защита от среднетяжелой и тяжелой форм болезни – у 93,05%.

Исследователи отмечают тренд снижения эффективности вакцинации «Спутником V» у лиц с выраженным иммунодефицитным состоянием – при концентрациях клеток CD4+ на уровне менее 350 клеток/мкл.

В октябре прошлого года Южноафриканский регулирующий орган по лекарственным средствам (SAHPRA) отклонил запрос на регистрацию российской вакцины «Спутник V». SAHPRA указал на неудачные испытания вакцины от ВИЧ, которая основывалась на том же серотипе аденовируса, что и российская разработка, в ходе которых у пациентов увеличилась вероятность заражения вирусом. Регулятор потребовал от российских разработчиков дополнительных данных по безопасности препарата, но не получил их.

Согласно рекомендациям Минздрава, «Спутник V» можно использовать для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, которые начинают антиретровирусную терапию через четыре недели от начала приема антиретровирусных средств.

Анастасия Теслина

Николай Соколов

pharmvestnik