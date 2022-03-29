Минздрав РФ зарегистрировал оригинальный молнупиравир

Минздрав РФ 25 марта зарегистрировал оригинальный молнупиравир, разработанный MSD и Ridgeback Biotherapeutics. Пероральный препарат от COVID-19 будет продаваться под ТН Лагеврио. Первой регудостоверение на лексредство с этим веществом в России получила фармкомпания «Промомед» (ТН Эсперавир). Еще одна компания, подавшая досье на регистрацию препарата с МНН молнупиравир (ТН Ковипир), – «Фармасинтез». Минздрав РФ 25 марта зарегистрировал оригинальный молнупиравир, разработанный MSD и Ridgeback Biotherapeutics. Пероральный препарат от COVID-19 будет продаваться под ТН Лагеврио. Первой регудостоверение на лексредство с этим веществом в России получила фармкомпания «Промомед» (ТН Эсперавир). Еще одна компания, подавшая досье на регистрацию препарата с МНН молнупиравир (ТН Ковипир), – «Фармасинтез».

Согласно инструкции по применению, Лагеврио показан для лечения легкого и среднетяжелого течения COVID-19 у взрослых, подверженных риску тяжелого развития заболевания. Отмечается, что данные по применению препарата у беременных и кормящих отсутствуют, поэтому им его принимать не рекомендуется.

Первой российской компанией, получившей регудостоверение на препарат с МНН молнупиравир, в начале февраля 2022 года стала «Промомед». В том же месяце MSD подала досье на регистрацию в России препарата Лагеврио. В марте заявку на регистрацию аналога подал «Фармасинтез». Кроме того, с прошлого года переговоры о локализации производства оригинального препарата с MSD ведет «Р-Фарм».

С декабря 2021 года молнупиравир вместе с другим пероральным препаратом для терапии COVID-19 – Paxlovid (нирматрелвир и ритонавир) от Pfizer – входит во Временные методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Тогда оба препарата были причислены к средствам этиотропного лечения. В феврале текущего года Минздрав РФ обновил методрекомендации, включив схемы с молнупиравиром при лечении COVID-19 в амбулаторных условиях и стационаре.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 26 января 2022 года, ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» должно закупить не менее 200 тысяч упаковок молнупиравира. Тогда же Минздрав РФ выдал «Р-Фарм» разрешение на обращение 102,7 тысячи упаковок Лагеврио.

В конце февраля комиссия Минздрава РФ одобрила включение молнупиравира в перечень ЖНВЛП, согласовав цену за его упаковку на уровне 5,8 тысячи рублей. В 2021 году оригинальный препарат закупался Москвой по цене 32,5 тысячи за упаковку.

Первой страной, одобрившей применение перорального препарата от MSD и Ridgeback Biotherapeutics, стала Великобритания. Управление по контролю за оборотом лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании 4 ноября 2021 года выдало разрешение на применение молнупиравира для терапии COVID-19 легкой и средней форм тяжести. В этом же месяце Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения Европейского медицинского агентства разрешил применение препарата от MSD и Ridgeback Biotherapeutics. В декабре применение препарата одобрил американский медрегулятор.