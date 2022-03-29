FDA считает сотровимаб от GSK и Vir неэффективным против подварианта BA.2 «омикрона»

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявило, что разрешенная на данный момент доза препарата сотровимаб, разработанного GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology, вряд ли будет эффективна против подварианта BA.2 штамма «омикрон».

Агентство отозвало свое разрешение на применение сотровимаба (Sotrovimab, VIR-7831) при лечении COVID-19 в северо-восточных штатах США.

Этот шаг FDA стал ударом для компаний, которые столкнулись с высоким спросом на сотровимаб после того, как он стал одним из немногих препаратов для терапии «омикрона», отмечает Reuters. GSK и Vir заявили, что намерены предложить применение сотровимаба в больших дозах, чем разрешенные в настоящее время 500 мг, для терапии заболевания, вызываемого подвариантом BA.2. Данные по этому вопросу будут переданы регулирующим органам по всему миру для обсуждения.

25 марта FDA также заявило, что новая авторизованная терапия антителами Eli Lilly бебтеловимаб, как ожидается, будет эффективна против BA.2, наряду с противовирусными препаратами Merck и Pfizer, а также ремдесивиром от Gilead Sciences.

gxpnews