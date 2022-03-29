«Коктейль» из антител Центра имени Гамалеи могут зарегистрировать в июне

Препарат против коронавируса на основе моноклональных антител «Гамковимаб», в случае его допуска к регистрации на основании результатов I фазы исследований, может быть зарегистрирован уже в июне текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Вопрос в том, как будет временная регистрация получена, будет ли она получена на основании I фазы, на основании того, что побочных эффектов нет, или по результатам второй фазы, где будет подтверждена эффективность. Надеюсь, что по результатам первой фазы – тогда это займет 2,5 месяца. В начале июня – июне тогда может быть регистрация», – рассказал ученый, отметив, что на текущей неделе в рамках клинических исследований планируется начать введение препарата добровольцам.

Гинцбург добавил, что сегодня также ведутся обсуждения по выбору площадки для масштабирования производства.

«Потому что нужны большие площадки для того, чтобы наработать большие объемы препарата. Наша площадка хороша, но ее мало для масштабирования на всю страну», – сказал он.

Минздрав России в марте выдал разрешение Центру имени Гамалеи на проведение I и II фаз клинических исследований «Гамковимаба». Отмечалось, что препарат состоит из двух доз и предназначен для внутривенного введения. Планируется, что в исследованиях примут участие более 100 человек.

gxpnews