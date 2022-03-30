Разработан новый метод адресной доставки лекарств с помощью стволовых клеток

Специалистами Центра иммунологии и клеточной биотехнологии Балтийского федерального университета (БФУ) имени И. Канта в составе международной группы ученых был создан метод точечной доставки лекарств за счет использования в качестве «контейнеров» мезенхимальных стволовых клеток человека. Благодаря новому подходу получится в будущем повысить эффективность лечения инсульта, рака и воспалительных заболеваний.

«Такие клетки в будущем могут стать эффективными системами доставки инкапсулированных лекарственных средств к очагам воспаления (целевым органам и тканям). Это позволит при терапии снизить дозы препараторов и уменьшить негативные побочные эффекты», – цитирует ТАСС пресс-службу вуза.

Авторы считают, что стволовые клетки способны снижать воспаление и регулировать активность иммунной системы. Поэтому они перспективны для применения в регенеративной медицине. Ученые для испытаний создали специальные полимерные микрокапсулы, которые должны были играть роль требующего доставки к органу условного препарата. Как отмечают исследователи, клетки успешно справились со своей задачей в качестве «контейнера»: при загрузке они не повреждались и сохраняли подвижность.

«В рамках экспериментальной модели мы подтвердили концепцию использования мезенхимальных стволовых клеток человека в качестве средства доставки микрокапсул с биоактивным материалом. Это может послужить основой для создания современных высокотехнологичных методов лечения различных социально значимых заболеваний, в том числе инсульта, рака или воспалительных заболеваний», – прокомментировал инженер и научный сотрудник Центра иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ им. И. Канта Владимир Малащенко.

В работе также поучаствовали сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, Национального исследовательского Томского политехнического университета, Сколковского института науки и технологий, а также Лондонского университета королевы Марии (Великобритания), Пенсильванского университета и Университета Рутгерса (США). Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.

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