Министр здравоохранения Калмыкии ушел в отставку

Глава Республики Калмыкии Бату Хасиков 28 марта объявил об отставке министра здравоохранения региона Юрия Кикенова, занимавшего этот пост с августа 2018 года. Кикенов решил уволиться по собственному желанию, теперь он будет курировать деятельность медицинского факультета Калмыцкого государственного университета. Исполнять обязанности главы республиканского Минздрава будет первый замминистра Булат Сараев.

«Под руководством Юрия Кикенова сотрудники Министерства здравоохранения слаженно и стойко трудились с самого начала пандемии, стояли на защите здоровья жителей республики», – отметил Хасиков.

Юрий Кикенов окончил Астраханский государственный медицинский институт по специальностям «лечебное дело» и «хирургия». В период с 2008 по 2009 год работал в должности заместителя главного врача Сальской районной больницы в Ростовской области, затем в течение двух лет был главврачом медучреждения. В 2012 году Кикенов перешел на должность главврача Яшалтинской ЦРБ в Республике Калмыкии, в апреле 2013 года вновь вернулся на пост руководителя Сальской районной больницы. Там он проработал до 2015 года, затем снова начал руководить Яшалтинской ЦРБ.

В августе 2018 года Кикенова назначили министром здравоохранения Республики Калмыкии. На этом посту он сменил Руслана Нагаева, который в октябре 2019 года стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ).

Нагаева обвиняли в махинациях при капремонте радиологического блока республиканского онкодиспансера. Находясь на посту министра, он подписал акты о выполнении работ компанией «Строй Инвест», но в действительности объемы работы были завышены, а подрядчик получил 3,1 млн рублей. В итоге в марте 2020 года экс-министра оштрафовали на 200 тысяч рублей, а гендиректор компании получил за мошенничество 2,5 года колонии общего режима.

Назначенный на пост и. о. министра здравоохранения Республики Калмыкии Булат Сараев в 2003 году окончил Астраханский ГМУ, затем прошел интернатуру по специальностям «судебно-медицинская экспертиза», «лечебное дело» и «педиатрия». Работал в Бюро судебно-медицинской экспертизы в Астрахани в отделе СМЭ трупов. В июле 2021 года был назначен на пост первого заместителя министра здравоохранения Республики Калмыкии.

Как подсчитал Vademecum, в 2021 году сразу в 24 регионах страны произошли кадровые перестановки в органах управления здравоохранением. Руководители ведомств уходили в отставку как в связи с возбуждением уголовных дел, так и из-за проблем, связанных с оказанием медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией.