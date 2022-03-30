Министр здравоохранения Калмыкии ушел в отставку

«Под руководством Юрия Кикенова сотрудники Министерства здравоохранения слаженно и стойко трудились с самого начала пандемии, стояли на защите здоровья жителей республики», – отметил Хасиков.
Юрий Кикенов окончил Астраханский государственный медицинский институт по специальностям «лечебное дело» и «хирургия». В период с 2008 по 2009 год работал в должности заместителя главного врача Сальской районной больницы в Ростовской области, затем в течение двух лет был главврачом медучреждения. В 2012 году Кикенов перешел на должность главврача Яшалтинской ЦРБ в Республике Калмыкии, в апреле 2013 года вновь вернулся на пост руководителя Сальской районной больницы. Там он проработал до 2015 года, затем снова начал руководить Яшалтинской ЦРБ.
В августе 2018 года Кикенова назначили министром здравоохранения Республики Калмыкии. На этом посту он сменил Руслана Нагаева, который в октябре 2019 года стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ).
Нагаева обвиняли в махинациях при капремонте радиологического блока республиканского онкодиспансера. Находясь на посту министра, он подписал акты о выполнении работ компанией «Строй Инвест», но в действительности объемы работы были завышены, а подрядчик получил 3,1 млн рублей. В итоге в марте 2020 года экс-министра оштрафовали на 200 тысяч рублей, а гендиректор компании получил за мошенничество 2,5 года колонии общего режима.
Назначенный на пост и. о. министра здравоохранения Республики Калмыкии Булат Сараев в 2003 году окончил Астраханский ГМУ, затем прошел интернатуру по специальностям «судебно-медицинская экспертиза», «лечебное дело» и «педиатрия». Работал в Бюро судебно-медицинской экспертизы в Астрахани в отделе СМЭ трупов. В июле 2021 года был назначен на пост первого заместителя министра здравоохранения Республики Калмыкии.
Как подсчитал Vademecum, в 2021 году сразу в 24 регионах страны произошли кадровые перестановки в органах управления здравоохранением. Руководители ведомств уходили в отставку как в связи с возбуждением уголовных дел, так и из-за проблем, связанных с оказанием медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией.