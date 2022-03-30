В России могут возродить аптечное производство лекарств

В Госдуме ко второму чтению подготовлен законопроект, который предусматривает возрождение производственных аптек. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По мнению члена комитета ГД по бюджету и налогам Айрата Фаррахова, главная польза от производственных аптек в том, что они могут делать препараты в небольших дозах для детей и пожилых людей.

«В Татарстане было около 60 аптечных производственных аптек. Из них сегодня сохранилось не более 30. А в некоторых регионах их вообще не осталось», – сказал Фаррахов.

Госдума ранее приняла в первом чтении проект закона о производственных аптеках. Сейчас документ готовят ко второму чтению, будут учтены замечания заинтересованных ведомств.

«На прошедшем 24 марта заседании нашего комитета мы обсудили этот вопрос с министром здравоохранения. Михаил Альбертович высказал сомнения, смогут ли провизоры точно подобрать дозу, когда будут делать из «взрослого» лекарства детское. Но я считаю, что вероятность ошибиться в дозировке у них гораздо меньше, чем у родителей, которые в домашних условиях ломают или режут эти таблетки. Провизор сделает все точнее», – заявил изданию член комитета ГД по охране здоровья Александр Петров.

Росздравнадзор ранее сообщил об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств.

gxpnews