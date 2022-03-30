Фармпроизводители заявили о трудностях с поставками картона для упаковки

У производителей лекарственных препаратов в России после начала специальной военной операции РФ на Украине возникли трудности с поставками европейского мелованного картона для упаковки лекарств. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на представителей сектора.

Ряд компаний из Финляндии в марте объявил о том, что прекращает поставки. Однако нехватка финского картона связана не только с украинскими событиями: в начале года на заводах компании UPM шли забастовки.

Как сообщил главный исполнительный директор «Озон Хелскеа» (входит в «Озон Фармацевтика») Андрей Горшков, закупающим картон у UPN типографиям поставщики предлагают работать по предоплате, но не гарантируют поставок в связи с забастовками. Представители фармацевтических производителей также отмечают, что из-за снижения курса рубля цены на материал из ЕС с начала марта увеличились на 30%.

По словам генерального директора полиграфического комплекса «Руст-Пресс» Рустама Устаджалилова, компании начали использовать для упаковки лекарств картон от российской «Камы» и белорусской фабрики «Герой труда». Качество товара из РФ сопоставимо с европейским, а белорусского – хуже. «Каме» при этом приходится поднимать цены на свой товар «в пределах инфляции».

В 2022 году российская компания намерена выпустить 221 тысячу тонн мелованного картона, что составляет чуть менее половины потребностей рынка по итогам прошлого года. Проектная мощность белорусской бумажной фабрики – порядка 200 тысяч тонн ежегодно, но пятая часть должна идти на местный рынок.

Устаджалилов отметил, что планируется наладить поставки картона из Китая. Но в связи с затратами на логистику и курсом рубля стоимость продукции из КНР аналогична европейской: сейчас она в полтора-два раза дороже, чем российская.

В АРФП ранее указали на зависимость фармотрасли РФ от импортного оборудования и картона.

gxpnews