FDA запросило увеличение финансирования на треть для будущих пандемий

FDA запросило у правительства на 34% больше финансирования на 2023 финансовый год. Эти средства агентство планирует использовать для подготовки к будущим пандемиям и внедрения новых технологий. Регулятор будет внедрять искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запросило у американского правительства 8,4 млрд долл. на 2023 финансовый год, что на 2,1 млрд долл. (34%) больше, чем в 2022 году. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В частности, FDA запросило 1,6 млрд долл. в течение пяти лет на борьбу с будущими пандемиями. Эти деньги пойдут на укрепление IT-возможностей агентства и работу над улучшением лабораторий. Агентство также будет улучшать способы оценки новых препаратов и вакцин, помогать разрабатывать диагностические средства и укреплять цепочки поставок средств индивидуальной защиты.

Кроме того, FDA хочет дополнительно инвестировать 68 млн долл. в модернизацию систем работы с данными. Агентство будет применять такие технологии, как искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн. Их использование позволит FDA просматривать большие объемы данных в более короткие сроки, что может помочь, например, распознавать сигналы безопасности от препаратов или обнаруживать возникающие вспышки заболеваний.

Дополнительные 100 млн долл. будут направлены на усиления надзора за электронными сигаретами и продуктами электронной системы доставки никотина (ЭСДН). Еще 30 млн долл. пойдут на борьбу с последствиями опиоидного кризиса в США путем поддержки пострадавших, разработки новых терапий и предотвращения новых зависимостей. Также 24 млн долл. пойдут на подготовку новых инспекторов и в целом на улучшение качества инспекций.

Другие 20 млн долл. будут направлены на борьбу с раком, 5 млн долл. — на выявление уязвимостей в безопасности медицинских устройств и в целом на кибербезопасность в этой сфере и еще 5 млн долл. — на поиск замены испытаниям на животных.

Николай Соколов

pharmvestnik