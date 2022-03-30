Инвесторы выступили за отставку главы Bayer

Сингапурский инвестор Temasek Holdings высказал недовольство главе Bayer Вернеру Бауманну. Согласно источникам Bloomberg, он может настоять на вотуме недоверия.

Государственный сингапурский инвестор Temasek Holdings недоволен нынешним руководителем компании Bayer Вернером Бауманном. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным источников Bloomberg, Temasek сообщил о своем недовольстве председателю наблюдательного совета Bayer Норберту Винкельджоханну. По их информации, Temasek давно беспокоят операционные показатели Bayer под руководством Бауманна и отсутствие у компании кадровой преемственности.

Инвестор рассматривает различные варианты действий перед собранием акционеров в следующем месяце, в том числе запросить вотум недоверия Бауманну или проголосовать против утверждения результатов деятельности руководства, отмечают источники.

Temasek стал уже вторым акционером компании, высказавшим недоверие руководству перед годовым собранием. Ранее швейцарский инвестор Alatus Capital уже возражал против одобрения деятельности Бауманна и его управленцев, указывая на то, что компания потеряла значительную часть рыночной стоимости за время его пребывания в должности.

59-летний Бауманн был одним из главных инициаторов покупки Bayer компании Monsanto. Он занялся сделкой всего через несколько недель после того, как стал генеральным директором весной 2016 года, и постоянно утверждал, что она имеет стратегическое значение, пишет Bloomberg.

Тем не менее, через несколько недель после закрытия сделки в середине 2018 года Bayer проиграла первое из нескольких судебных дел по поводу того, вызывает ли пестицид от Monsanto Roundup рак. Bayer это отрицает и борется с множеством исков, пообещав потратить до 16 млрд долл. на решение проблемы.

После закрытия сделки с Monsanto акции Bayer упали на 39%. Однако в последние месяцы акции растут благодаря росту цен на сельскохозяйственные товары. В этом году акции выросли на 29%, что делает поведение Temasek довольно неожиданным, отмечает Bloomberg.

Николай Соколов

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