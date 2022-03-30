Роспотребнадзор заявил об отсутствии угроз для вакцинации населения из-за санкций

Роспотребнадзор заявил об отсутствии угроз для вакцинации населения. Все препараты закуплены до сентября 2022 года, пояснили в службе. Также санкции не помешают процессам диагностики инфекционных заболеваний.

В Роспотребнадзоре заявили, что введенные против России санкции не угрожают процессам диагностики инфекционных заболеваний и вакцинации населения. Все препараты, применяемые в рамках Национального календаря профилактических прививок, — отечественного производства. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

По всем вакцинам, по ее словам, заключены контракты и ведутся поставки. Исключения составляют препараты от гриппа, поскольку рекомендуемый состав вакцин для использования в период сезона 2022-2023 годов в северном полушарии был объявлен ВОЗ только недавно.

«Есть перечень вакцин, которые поставляются из-за рубежа, они не обеспечивают Национальный календарь, но к которым мы привыкли из-за определенного удобства, они в основном используются в коммерческом секторе. На сегодняшний день нет никакой информации об отказах в поставках в Российскую ферадцию этих вакцин», — сказала Попова.

Все расходные материалы, в том числе тест-системы, уже закуплены до сентября 2022 года. В лабораторном обеспечении также нет никаких трудностей, сообщила глава Роспотребнадзора.

24 марта стало известно, что «Нацимбио» в 2022—2023 годах будет единственным поставщиком иммунобиологических препаратов, которые закупает Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения. Речь идет об анатоксинах и вакцинах, произведенных в России, для нужд Национального календаря профилактических прививок.

Артем Косенок

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