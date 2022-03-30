Программу развития генетических технологий пролонгируют на три года

Правительству предстоит продлить действие программы развития генетических технологий. Она должна была завершиться в 2027 году, однако продлена на три года.

Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий будет продлена до 2030 года. Соответствующий указ подписал 28 марта президент Владимир Путин.

Программу развития генетических технологий в Российской Федерации правительство утвердило в 2019 году после выхода Указа Президента № 680 от 28.11.2018. Она была рассчитана на 2019—2027 годы, на реализацию проекта планировалось направить 127 млрд руб., большую часть — 115 млрд руб. — из бюджета.

До 10 июля 2022 года правительство должно также внести в Налоговый кодекс поправки, которые дадут право технологическим партнерам программы и их «дочкам» уменьшать исчисленный налог на прибыль на сумму, равную 50% расходов, связанных с развитием генетических технологий.

На совещании в ноябре 2021 года президент призывал разработать законодательные механизмы, регламентирующие получение и использование генетических данных россиян, а также стимулировать компании развивать генетические технологии. Центр геномного секвенирования планируется построить при участии «Роснефти» — ведущего технологического партнера программы. Инвестиции в проект только на первом этапе глава компании Игорь Сечин оценивал в 22,5 млрд руб.

Указом президента в состав Совета по реализации программы включены первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков и вице-президент по информатизации, инновациям и локализации «Роснефти» Андрей Шишкин.

В январе этого года Владимир Путин поручил до 1 апреля продлить срок действия программы до 2030 года. К этому же сроку поручено уточнить целевые индикаторы, показатели и объем ресурсного обеспечения этой программы. Также президент поручил до 1 сентября создать в стране механизм внедрения в промышленности прикладных результатов деятельности в области генетических технологий.

Артем Косенок

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