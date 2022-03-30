Опрос показал в феврале-марте рост покупок лекарств впрок при снижении экономии

Закупки лекарств впрок в течение февраля-марта 2022 года отметили 16% потребителей против 5% в IV квартале 2021 года. Опрос показал, что 27% старались сэкономить при покупке лекарств, покупая их реже и в меньшем объеме, а также переключаясь на более доступные бренды и аптеки-дискаунтеры. Более половины потребителей не изменили своего поведения в текущей ситуации.

16% опрошенных потребителей покупали лекарственные препараты впрок в феврале-марте 2022 года. Этот показатель существенно выше, чем по данным за IV квартал 2021 года, когда доля тех, кто запасался лекарствами на будущее, составляла лишь 5%. Таковы данные регулярного мониторинга экономического кризиса «Новая реальность» компании Ipsos в России, которые имеются в распоряжении «ФВ».

Проявляются и некоторые факторы экономии: 13% начали покупать более доступные лекарства и 8% теперь покупают лекарства реже. В целом доля тех, кто в феврале-марте 2022 года начал в том или ином виде экономить на лекарственных препаратах, составляет 27%. Это меньше, чем в IV квартале 2021 года (33%) и в IV квартале 2019 года (34%). Еще 52% респондентов не отметили изменений в покупательском поведении, а 9% даже увеличили затраты на приобретение лекарств.

Покупка лекарств с прицелом на будущее наиболее характерна для покупателей из Москвы. Экономия на лекарствах в текущей ситуации более свойственна семьям со сравнительно низким доходом и, напротив, нехарактерна для домохозяйств, члены которых зарабатывают выше 30 тыс. руб. на члена семьи.

Среди различных мониторируемых категорий аптечного ассортимента в наибольшей степени по итогам февраля-марта отмечен рост доли респондентов, которые начали экономить на антибиотиках (38%), а также на увлажняющих каплях для глаз и лечебной косметике (37%) — по данным, полученным в IV квартале 2021 года, переход к экономии на антибиотиках отмечали 34% респондентов.

Исследование проходило в марте 2022 года. Участники опроса отмечали покупки за период февраля и марта текущего года. Выборка составила 1 тыс. респондентов из городов-миллионников России.

Шамиль Ахметзянов

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