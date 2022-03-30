Минздрав: около половины видов медизделий не производится в РФ или «дружественных странах»

В России и «дружественных странах» не производится около половины номенклатуры зарегистрированных в РФ медизделий, сообщили в Минздраве. Среди критически важных – эндопротезы, комплектующие для анестезиологии и реаниматологии, медизделия для трансплантологии, диализа и другие. В России и «дружественных странах» не производится около половины номенклатуры зарегистрированных в РФ медизделий, сообщили в Минздраве. Среди критически важных – эндопротезы, комплектующие для анестезиологии и реаниматологии, медизделия для трансплантологии, диализа и другие.

По словам директора департамента науки и инновационного развития Минздрава РФ Игоря Коробко, в настоящее время в России зарегистрировано около 31,5 тысячи медизделий по 9 694 утвержденным ведомством категориям, но более 4,5 тысячи медизделий из этих категорий не производятся в России или «дружественных странах».

В их число входят аппараты, инструменты, расходные материалы для эндохирургии, эндопротезы, изделия для травматологии, ортопедии, анестезиологии и реаниматологии, медизделия, применяемые в трансплантологии, расходные материалы для диализа и другая продукция.

Игорь Коробко отметил, что в настоящее время по каждому направлению медицины с участием главных внештатных специалистов Минздрава, представителей Минпромторга, Росздравнадзора и экспертов создано в общей сложности 20 рабочих групп. Они будут заниматься выявлением критически важных медизделий, определением потребности в них, а также разрабатывать меры, направленные на предотвращение дефектуры медизделий в случае ухода с рынка зарубежных производителей или импортеров.

В начале марта 2022 года Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз из России импортных медицинских изделий, произведенных и ввезенных с территории иностранных государств, принявших решение ввести в отношении РФ «ограничительные меры экономического характера». Предполагается, что запрет будет действовать до 31 декабря 2022 года. Кроме того, были приняты поправки в 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», обязывающие поставщиков и дистрибьюторов медизделий уведомлять регулятора об уходе с рынка не позднее, чем за шесть месяцев.

В конце марта 2022 года правительство также утвердило порядок ведения реестра единственных поставщиков лекарств и медицинских изделий, которые не имеют российских аналогов и изготовление которых осуществляется единственными производителями из иностранных государств, не вводивших в отношении России ограничительных мер.