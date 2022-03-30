Бурятское УФАС признало трех поставщиков виновными в сговоре при поставке маммографов на 226 млн рублей

Комиссия Управления антимонопольной службы (УФАС) по Республике Бурятии признала трех поставщиков медоборудования – ООО «Промедис», ООО «Медстрим» и ООО «Никмед» – виновными в заключении антиконкурентного соглашение на торгах по поставке маммографов на 226,8 млн рублей. Уличенным в сговоре компаниям грозит административный штраф до половины стоимости начальной максимальной цены контракта. Комиссия Управления антимонопольной службы (УФАС) по Республике Бурятии признала трех поставщиков медоборудования – ООО «Промедис», ООО «Медстрим» и ООО «Никмед» – виновными в заключении антиконкурентного соглашение на торгах по поставке маммографов на 226,8 млн рублей. Уличенным в сговоре компаниям грозит административный штраф до половины стоимости начальной максимальной цены контракта.

Антимонопольное дело было возбуждено в отношении двух компаний – зарегистрированной в Санкт-Петербурге «Промедис» и московской «Медстрим» – в январе 2021 года, когда в региональную службу поступили материалы из федерального ведомства. В ходе проверки выяснилось, что в июле 2019 года компании конкурировали в аукционе по поставке 16 маммографов для нужд Минздрава Республики Бурятии. Контракт достался ООО «Медстрим» с минимальным снижением в ходе торгов – по цене 225,7 млн рублей, поскольку второй участник – «Промедис» – отказался от подачи ценовых предложений. Заявки обеих компаний были поданы с одного ip-адреса, зарезервированного за третьей компанией – санкт-петербургской «Никмед».

Все три компании отрицали участие в сговоре, объясняя совпадение адресов «возможной географической близостью точек доступа», а отказ от конкурентной борьбы – экономическими причинами: невозможностью изыскать свободные средства для банковской гарантии и обеспечения поставки.

Комиссия УФАС изучила еще девять закупок медоборудования, состоявшихся в регионе в 2018-2019 годах, и пришла к выводу, что во всех компании действовали по схожей схеме, что приводило к искусственному поддержанию цен на госторгах. В качестве доказательства связи компаний – участников аукционов с ООО «Никмед» в УФАС привели фотографии из СМИ, освещавших поставку медоборудования региональному онкодиспансеру компанией «Промедис» в марте 2020 года: на коробках с импортной медтехникой в качестве получателя груза значилось ООО «Никмед» из Санкт-Петербурга.

По итогам рассмотрения дела в конце марта 2022 года комиссия УФАС признала ООО «Промедис», ООО «Медстрим» и ООО «Никмед» виновными в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цены. Материалы дела переданы для решения вопроса о назначении административного наказания по ст. 14.32 КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф для должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц – от 10% до 50% от начальной максимальной цены контракта.

В начале 2020 года «Промедис» также фигурировала в уголовном деле о служебном подлоге при поставке медоборудования для нужд республиканского онкодиспансера на общую сумму 96,7 млн рублей.

По условиям контракта, заключенного в конце 2019 года, компания должна была поставить 15 прикроватных мониторов, восемь хирургических мониторов, две центральные станции мониторинга и 17 операционных столов с принадлежностями. Несмотря на то что условия сделки не были выполнены, местный руководитель управления капстроительства досрочно подписал товарную накладную о поставке, установке и вводе в эксплуатацию медоборудования, после чего поставщику была перечислена оплата в полном объеме.

СК возбудил дело о служебном подлоге в январе 2020 года. В ходе расследования законтрактованное медоборудование было поставлено в полном объеме, а экс-начальник управления капстроительства по итогам судебного разбирательства был приговорен к штрафу в размере 40 тысяч рублей.

Фото: 1obl.ru

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