Sanofi совместно с IGM разработают онкопрепараты на основе антител

Французская Sanofi 29 марта заключила с американской IGM Biosciences эксклюзивное соглашение о сотрудничестве по разработке, производству и коммерциализации шести препаратов против онкологических и иммунологических заболеваний на основе технологической платформы IgM-антитела, принадлежащей IGM. Сумма сделки составит до $6 млрд. Французская Sanofi 29 марта заключила с американской IGM Biosciences эксклюзивное соглашение о сотрудничестве по разработке, производству и коммерциализации шести препаратов против онкологических и иммунологических заболеваний на основе технологической платформы IgM-антитела, принадлежащей IGM. Сумма сделки составит до $6 млрд.

По условиям соглашения IGM будет руководить исследованиями и разработками препаратов до их первого одобрения FDA или EMA. Sanofi, взявшая на себя обязательства по коммерциализации препаратов, выплатит американской фармкомпании по $940 млн за разработку каждого из шести препаратов.

IGM получит авансовый платеж в размере $150 млн. Sanofi также выразила заинтересованность в приобретении обыкновенных акций IGM на сумму до $100 млн.

Фармкомпании договорились поровну делить прибыль от продажи препаратов в Европе и США. При этом IGM сможет претендовать на многоуровневые отчисления от чистых продаж в других странах.

IGM Biosciences – биотехнологическая компания со штаб-квартирой в Калифорнии (США), основанная в 1993 году. Специализируется на разработке антител IgM, применяемых для лечения онкологических, инфекционных, аутоиммунных и воспалительных заболеваний.

В марте 2022 года Sanofi заявила о прекращении набора добровольцев в текущие клинические исследования препаратов в России. Компания также отказалась от инвестиционной и рекламной деятельности в РФ.