BIOCAD подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с Минздравом Беларуси Томская область получила аванс от ФФОМС на закупку лекарств » Спесолимаб помог пациентам с генерализованным пустелезным псориазом В клиническом исследовании II фазы экспериментальный препарат разработки Boehringer Ingelheim превзошел по эффективности плацебо в терапии обострений тяжелого дерматологического заболевания — генерализованного пустулезного псориаза. Генерализованный пустулезный псориаз является непредсказуемым, болезненным и потенциально жизнеугрожающим заболеванием. В настоящее время возможности лечения данного состояния ограничены. Согласно представленным данным, применение спесолимаба (spesolimab), способствовало полному/почти полному очищению кожных покровов у 81,1% участников исследования, получавших препарат на протяжении 12 недель. Спесолимаб является новым гуманизированным моноклональным антителом, специфичным к ИЛ-36R. Данный сигнальный путь вовлечен в патогенез многих аутоиммунных заболеваний, включая генерализованный пустулезный псориаз. Это первый препарат с направленным действием против ИЛ-36R. remedium