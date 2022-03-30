Исполнительный директор Roche: компания теряет деньги в России

Фармацевтическая компания Roche «теряет деньги в России, но по-прежнему привержена делу обеспечения лекарствами российских пациентов». Об этом заявил исполнительный директор компании Северин Шван в интервью, опубликованном во вторник, 29 марта, сообщает Reuters.

«Мы не можем просто отказать российским пациентам в жизненно важных лекарствах от рака. Существует международный консенсус в отношении того, что лекарства не подпадают под действие санкций», – сказал Шван швейцарской газете TagesAnzeiger, добавив, что фиксирование цен в российских рублях означает, что фармацевтический гигант в настоящее время теряет деньги по продажам в России.

По его словам, у Roche в России 800 сотрудников по продажам.

«Это заявление повторило заявление других фармацевтических гигантов, которые сообщили, что будут поставлять в Россию основные лекарства, но приостановят некоторые другие виды деятельности из-за военной операции на Украине», – пишет Reuters.

Roche ранее объявила о прекращении поставок «Пульмозима» на российский рынок.

gxpnews