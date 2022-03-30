FDA запросило увеличение финансирования на 34%

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запросило у правительства Соединенных Штатов $8,4 млрд на 2023 финансовый год, что на $2,1 млрд (34%) больше, чем в 2022 году, сообщает регулятор.

Заявка охватывает период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года и повторяет инициативы, ранее запрошенные в бюджетной заявке на 2022 финансовый год, а также включает новые направления по высокоприоритетным программным областям. Например, $1,6 млрд из указанной суммы должны пойти на борьбу с будущими пандемиями в течение пяти лет.

«Финансирование, указанное в бюджетном запросе FDA на этот год, имеет решающее значение для выполнения миссии агентства, поскольку мы продолжаем нашу работу по широкому кругу приоритетов COVID-19 и других направлений. FDA сосредоточило внимание на некоторых из наиболее насущных потребностей сегодняшнего дня, таких как безопасность пищевых продуктов для людей и животных, безопасность медицинских устройств и надзор за электронными сигаретами. Мы также продолжаем смотреть в будущее на нашу роль в общественном здравоохранении, чтобы идти в ногу с развивающейся наукой, технологиями и потенциальными чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения», — отметил комиссар FDA Роберт М. Кэлифф.

Также FDA планирует дополнительно инвестировать $68 млн в модернизацию систем работы с данными: технологии машинного обучения, искусственный интеллект, блокчейн. Еще $100 млн планируется направить на усиления надзора за электронными сигаретами и продуктами электронной системы доставки никотина (ЭСДН). $30 млн пойдут на борьбу с последствиями опиоидного кризиса в США, $24 млн выделят на улучшение качества инспекций, $5 млн — на выявление уязвимостей в безопасности медтехники, еще $5 млн — на сокращение испытаний на животных.

gxpnews