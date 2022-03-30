Эксперты «Круга добра» одобрили восемь нозологий для оказания помощи

Экспертный совет фонда «Круг добра» одобрил восемь новых нозологий для оказания помощи тяжелобольным детям. Теперь в перечне помощи 52 тяжелых заболевания.
С начала года фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» расширил перечень тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний, в том числе орфанных, для оказания помощи своим пациентам. В перечень вошли восемь новых заболеваний, всего в список теперь включены 52 болезни. Экспертный совет фонда принял соответствующие решения 17 и 24 февраля, а также 24 марта.
- ROHHAD-Синдром
- Синдром Алажиля
- Прогрессирующая оссифицирующая фибродисплазия
- Врожденная недостаточность аденозиндезаминазы (АДА-ТКИН)
- Остеосаркома
- Саркома Юинга
- Рабдомиосаркома
- Недифференцированные саркомы
Ринат Васбеев
pharmvestnik