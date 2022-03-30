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Эксперты «Круга добра» одобрили восемь нозологий для оказания помощи

Экспертный совет фонда «Круг добра» одобрил восемь новых нозологий для оказания помощи тяжелобольным детям. Теперь в перечне помощи 52 тяжелых заболевания.

С начала года фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» расширил перечень тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний, в том числе орфанных, для оказания помощи своим пациентам. В перечень вошли восемь новых заболеваний, всего в список теперь включены 52 болезни. Экспертный совет фонда принял соответствующие решения 17 и 24 февраля, а также 24 марта.

  1. ROHHAD-Синдром
  2. Синдром Алажиля
  3. Прогрессирующая оссифицирующая фибродисплазия
  4. Врожденная недостаточность аденозиндезаминазы (АДА-ТКИН)
  5. Остеосаркома
  6. Саркома Юинга
  7. Рабдомиосаркома
  8. Недифференцированные саркомы

Ринат Васбеев
pharmvestnik

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29 марта, 2022 | Просмотров: 58