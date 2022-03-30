Суперфиналист конкурса «Лидеры России» разработал уникальный биоразлагаемый сетчатый протез для профилактики грыж

Суперфиналист четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Максим Щербина разработал биоразлагаемый сетчатый протез для профилактики грыж при операциях на животе, применение которого впервые будет возможно в детской хирургии. Клинические испытания нового продукта начнут в сентябре 2022 года.

Российские ученые разработали и провели доклинические испытания биоразлагаемых сетчатых протезов, предназначенных для профилактики грыж при хирургических операциях, в том числе у детей. Об этом сообщил победитель трека «Наука» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – генеральный директор ООО «Биоразлагаемые резорбируемые композиты», ведущий научный сотрудник Лаборатории функциональных полимерных структур Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН Максим Щербина (Москва).

На российском рынке это будет первый сетчатый протез, максимально приближенный по своим биомеханическим свойствам к соединительной ткани человека и выполненный из биоразлагаемых полимерных материалов, что позволит применять его в детской хирургии. Идея разработки родилась на полях Московской школы управления «Сколково» при участии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова. Для получения опытных образцов ученым понадобилось более года.

Исследования проводились на базе ООО «Биоразлагаемые резорбируемые композиты» и НМИЦ Кулакова. В команде проекта – десять специалистов, в том числе биологи, медики, физики, химики, технологи в области переработки полимеров.

«Во время любых полостных операций разрезаются и потом ушиваются мягкие ткани, что часто приводит к образованию грыжи – выпячиванию внутренних органов. Эту проблему давно решают сетчатыми протезами, которые сегодня производятся из неразлагаемых полимеров. Такие сетки повреждают органы и могут привести к хроническому воспалению и рецидиву. Еще одна проблема заключается в том, что у детей органы растут, а сетка нет, поэтому устанавливать ее детям было нельзя», – пояснил Максим Щербина.

Российские ученые оптимизировали профиль и толщину нити, разработали специальный тип плетения сетки и приняли решение использовать биоразлагаемые полимеры. «Биоразлагаемая сетка будет в течение определенного времени защищать органы, а когда эта необходимость исчезнет, она растворится и заместится собственными тканями. Это решает все проблемы и впервые делает возможным использование сетчатого протеза для детей, – уточнил Максим Щербина. – Мы очень долго разрабатывали тип плетения сетки, чтобы она получила требуемое боковое и продольное растяжение, была бесшовной и не травмировала органы. Нам удалось добиться хорошего совпадения механических свойств протеза и человеческих мышц. Наша сетка воспринимается организмом как своя».

Он также пояснил, что разработка позволит создавать сетки любого необходимого размера, а «это и есть начало перехода к персонализированной медицине». Кроме того, стоимость новых протезов будет невысокой.

Клинические испытания нового продукта планируется начать в сентябре 2022 года в Москве. Затем разработчики смогут выйти на производство сетчатого протеза, при этом часть первых партий будет бесплатно передана детям из малоимущих семей.

«У меня достаточно молодая и амбициозная команда. Мы считаем, что нет ничего невозможного, что, собственно, доказано на деле, – отметил Максим Щербина. – К нам приходили представители многих известных международных фармацевтических компаний и пытались перекупить младший персонал, но мы не сдаемся и хотим делать наши протезы сами на территории нашей страны. Как показала жизнь, это было мудрое решение».

Полимерные материалы, из которых изначально предусматривалось изготавливать новые протезы, делает одна компания в мире (она находится в Южной Корее). Поэтому сейчас перед российскими учеными и промышленниками стоит новая задача: самим производить биоразлагаемый материал из простых компонентов.

«Задача запустить производство того или иного полимера решается сравнительно просто. Но базового сырья чувствительно не хватает, по многих позициям мы зависимы от международного рынка. Это плохо. Химическую промышленность нужно поднимать с синтеза самых простых вещей. Хороших химиков и физиков в России много, и мы умеем работать. С этим проблем нет», – уверен Максим Щербина.

В четвертом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» на участие в треке «Наука» было подано более шести тысяч заявок, 33 человека стали победителями, 18 из них теперь готовятся принять участие в суперфинале.

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