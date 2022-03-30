Roche не намерена прекращать поставки лекарств в Россию

Генеральный директор швейцарской Roche Северин Шван в интервью швейцарской газете TagesAnzeiger заявил, что фармкомпания не намерена прекращать поставку в Россию жизненно важных лекарств. Однако Roche теряет деньги из-за того, что ее препараты в РФ продаются за рубли, отметил он.

Отвечая на вопрос о планах компании по поставкам лекарств в Россию, Шван напомнил о существовании международного консенсуса, согласно которому накладывать санкции на экспорт жизненно важных препаратов запрещено.

Швейцарская фармкомпания является разработчиком таких препаратов, как Эврисди (рисдиплам) от спинальной мышечной атрофии, Окревус (окрелизумаб) от рассеянного склероза и препаратов Герцептин (трастузумаб) и Тецентрик (атезолизумаб), используемых для терапии онкологических заболеваний. Все эти лекарства в России входят в перечень ЖНВЛП.

В начале марта 2022 года Roche на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором отметила, что компанией прилагаются все усилия, чтобы «обеспечить бесперебойные поставки препаратов в Украину, Россию и Беларусь в рамках имеющихся возможностей».

Некоторые зарубежные фармкомпании уже объявили о прекращении инвестиционной и рекламной деятельности в РФ, остановке набора добровольцев в текущие исследования и отказе от новых КИ в России. Но от своих обязательств по поставкам жизненно важных лекарств никто из них не отказался.

В настоящее время, по словам Швана, Roche ведет разработку не только онкопрепаратов, но и лекарственных средств от болезни Альцгеймера (например, bepranemab и gantenerumab).

Также Шван рассказал об участии швейцарской компании в разработке вакцины против COVID-19 – Comirnaty от американской Pfizer. Он сообщил, что, несмотря на тот факт, что Швейцария более не является лидером в разработке вакцин, ее фармкомпании отчасти способствовали созданию мРНК-вакцин от коронавирусной инфекции. Roche заключала с американской Pfizer соглашение о разработке вакцины против рака крови на базе мРНК, она не была доведена до конца, но именно эти наработки позволили американской фармкомпании разработать свою мРНК-вакцину от COVID-19.