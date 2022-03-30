Томская область получила аванс от ФФОМС на закупку лекарств

Территориальный фонд ОМС (ТФОМС) Томской области получил 1,8 млрд рублей на ликвидацию дефицита средств ОМС, предназначенных для закупки лекарств. Финансирование было выделено из годовой субвенции региону на реализацию терпрограммы ОМС. Ранее на необходимость увеличить объем финансирования ОМС в части лекобеспечения указывали также в Республике Алтай. Территориальный фонд ОМС (ТФОМС) Томской области получил 1,8 млрд рублей на ликвидацию дефицита средств ОМС, предназначенных для закупки лекарств. Финансирование было выделено из годовой субвенции региону на реализацию терпрограммы ОМС. Ранее на необходимость увеличить объем финансирования ОМС в части лекобеспечения указывали также в Республике Алтай.

О поступлении средств в ТФОМС Томской области сообщила заместитель губернатора региона по социальной политике Алена Левко. По ее словам, решение позволит томским клиникам «провести ряд закупок расходных материалов и медикаментов, сформировав годовой резерв». По итогам 2022 года область должна получить 20,4 млрд рублей на оказание медпомощи по ОМС – эта сумма ограничена бюджетом ФФОМС.

Схему, позволяющую регионам осуществлять «опережающую» закупку лекарств, в правительстве ввели в марте 2022 года. Мера призвана компенсировать фактор удорожания импортных лекарств и медизделий.

Согласно обновленной программе госгарантий на 2022 год, медорганизации смогут получать ежемесячный аванс, превышающий традиционные 1/12 от годовых плановых средств ТФОМС. Повышенный аванс не может превышать сумму трат медорганизаций на закупку за счет ОМС основных средств и материальных запасов в 2021 году.

На невозможность выполнить новое положение указал министр здравоохранения Республики Алтай Валерий Елыкомов. Он отметил, что текущих средств в территориальных фондах не хватит на опережающее авансирование, и предложил сформировать специальный резерв в нормированном страховом запасе ФФОМС специально для обеспечения регионов лекарствами.

Кроме повышенного авансирования, в 2022 году увеличена предельная стоимость одной единицы медоборудования, которое можно приобрести за счет ОМС, со 100 тысяч рублей до 1 млн рублей. Также правительство получило возможность делать дополнительные вливания в систему ОМС за счет остатков бюджета ФФОМС на начало 2022 года – это минимум 26 млрд рублей.

Неоднократно за последний месяц звучало предложение индексировать тарифы ОМС. Об этом говорил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Эта мера включена и в пакет предложений Национальной ассоциации негосударственных медорганизаций.