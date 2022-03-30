Томская область получила аванс от ФФОМС на закупку лекарств

О поступлении средств в ТФОМС Томской области сообщила заместитель губернатора региона по социальной политике Алена Левко. По ее словам, решение позволит томским клиникам «провести ряд закупок расходных материалов и медикаментов, сформировав годовой резерв». По итогам 2022 года область должна получить 20,4 млрд рублей на оказание медпомощи по ОМС – эта сумма ограничена бюджетом ФФОМС.
Схему, позволяющую регионам осуществлять «опережающую» закупку лекарств, в правительстве ввели в марте 2022 года. Мера призвана компенсировать фактор удорожания импортных лекарств и медизделий.
Согласно обновленной программе госгарантий на 2022 год, медорганизации смогут получать ежемесячный аванс, превышающий традиционные 1/12 от годовых плановых средств ТФОМС. Повышенный аванс не может превышать сумму трат медорганизаций на закупку за счет ОМС основных средств и материальных запасов в 2021 году.
На невозможность выполнить новое положение указал министр здравоохранения Республики Алтай Валерий Елыкомов. Он отметил, что текущих средств в территориальных фондах не хватит на опережающее авансирование, и предложил сформировать специальный резерв в нормированном страховом запасе ФФОМС специально для обеспечения регионов лекарствами.
Кроме повышенного авансирования, в 2022 году увеличена предельная стоимость одной единицы медоборудования, которое можно приобрести за счет ОМС, со 100 тысяч рублей до 1 млн рублей. Также правительство получило возможность делать дополнительные вливания в систему ОМС за счет остатков бюджета ФФОМС на начало 2022 года – это минимум 26 млрд рублей.
Неоднократно за последний месяц звучало предложение индексировать тарифы ОМС. Об этом говорил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Эта мера включена и в пакет предложений Национальной ассоциации негосударственных медорганизаций.
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