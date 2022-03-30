BIOCAD подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с Минздравом Беларуси

29 марта в Смольном в рамках двенадцатого заседания Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Санкт-Петербурга был подписан ряд соглашений, включая документ о стратегическом сотрудничестве между биотехнологической компанией BIOCAD и Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Стороны планируют направить усилие на бесперебойное обеспечение граждан обеих стран инновационной терапией сложных и тяжелых заболеваний.

Основной целью подписанного соглашения стало обеспечение быстрого и устойчивого доступа пациентов к инновационным подходам в терапии социально значимых заболеваний, а также содействие развитию эффективной и устойчивой системы охраны здоровья граждан Республики Беларусь. Со стороны компании документ подписал генеральный директор BIOCAD Дмитрий Сивокоз, со стороны республики — Министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич.

«И в России, и в Беларуси всегда уделялось особенное внимание здоровью граждан, в частности, обеспечению эффективной терапии для профилактики и лечения тяжелых и смертельно опасных заболеваний. В том, что сегодня мы объединяем усилия для достижения высоких гуманитарных и социальных целей, я вижу хорошие перспективы и возможности для наших стран, а главное, для пациентов», — прокомментировал подписание соглашения Дмитрий Сивокоз.

По словам генерального директора BIOCAD, подписанное соглашение позволит увеличить доступность жизненно важных препаратов для белорусских пациентов за счет упрощения и ускорения логистических и финансовых цепочек. Кроме того, соглашением предусмотрен обмен опытом в терапии хронических и онкологических заболеваний, а главное, закладывается фундамент для долгосрочных партнерских отношений между странами. BIOCAD рассматривает страны ЕАЭС и СНГ, и в особенности Республику Беларусь, как важные стратегические точки роста для развития. Первым шагом станет расширение присутствия компании: открытие филиалов с официальными представителями и запуск образовательных программ для специалистов здравоохранения.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил: «Соглашение между Минздравом Республики Беларусь и BIOCAD позволит обеспечить быстрый и устойчивый доступ пациентов к инновационным подходам в терапии социально-значимых заболеваний», – по словам Дмитрия Пиневича, договоренности дадут возможность внедрять гибкие модели ценообразования, а также подготовить платформу для обсуждения потенциальной локализации ряда лекарственных препаратов BIOCAD на производственных площадках белорусских производителей. «Также мы планируем начать обучение белорусских медицинских и фармацевтических работников на основе интеграции научно-образовательного, инновационного и технологического потенциала Республики Беларусь и BIOCAD.»

Министр здравоохранения Республики Беларусь подчеркнул: «Благодаря высокому уровню развития фармацевтической промышленности, наличию высококвалифицированных кадров и системы их подготовки, предусмотренному законодательством широкому спектру льгот и преференций, предоставляемых инвесторам, имеются предпосылки для успешной кооперации с данной российской компанией».

Согласно аналитическим данным IQVIA, рынок Республики Беларусь на протяжении последних нескольких лет рос стабильно, а в последние 2 года заметно ускорился. В 2021 г. рынок лекарственных средств республики показал положительную динамику на 19% и составил 111,1 млрд российских рублей, при этом доля розничного рынка достигла 71,6%, доля госпитального рынка — 27,8%, доля немедицинского сегмента — 0,6%. Драйвером роста является госпитальный сегмент, прирост которого в прошлом году составил 53%.

В настоящее время BIOCAD проводит 20 клинических исследований лекарственных препаратов на разных стадиях в России, Республике Беларусь, Китае и в Европе. В рамках действующих исследований пациенты с аксиальным спондилоартритом, немелкоклеточным раком легкого, раком шейки матки, псориатическим артритом, рассеянным склерозом, меланомой, пароксизмальной ночной гемоглобинурией и здоровые добровольцы получают исследуемую терапию, либо находятся на этапе наблюдения.

30 марта, на следующий день после подписания, ожидается визит белорусской делегации на производственный комплекс компании в пос. Стрельна. Представители Республики Беларусь планируют осмотреть производственные мощности предприятия и познакомиться с научным коллективом компании.

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