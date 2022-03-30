Johnson & Johnson решила приостановить поставки средств личной гигиены в Россию

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson, которая является крупнейшим мировым производителем товаров для здоровья, приняла решение о приостановке поставок в Российскую Федерацию средств личной гигиены. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«В начале марта мы приостановили всю рекламу, регистрацию в клинических испытаниях и любые дополнительные инвестиции в России. Сейчас, в связи с увеличением масштабов гуманитарного кризиса, мы предпринимаем дополнительные действия», – говорится в сообщении.

Речь, в частности, идет об удвоении пожертвования Johnson & Johnson на поддержку работы по оказанию гуманитарной помощи с 5 до 10 миллионов долларов.

«Мы по-прежнему неизменно оказываем поддержку – включая гарантии занятости, транспорт, жилье и финансовую помощь – нашим сотрудникам и их семьям в Украине. Прежде всего, мы по-прежнему надеемся на быстрое урегулирование и будем продолжать следить за необходимостью дополнительной гуманитарной помощи», – заявили в компании.

Исполнительный директор Roche заявил, что компания теряет деньги в России.

gxpnews