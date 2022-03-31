Ученые оправдали мобильные телефоны

Исследователи из Oxford Population Health и Международного агентства по изучению рака (IARC) представили результаты масштабного проспективного исследования, в котором было подтверждено, что мобильные телефоны не провоцируют развития рака головного мозга.

Очень долго среди населения были распространены страхи, что радиоволновое излучение мобильных телефонов может опасно, так как радиоволны в целом классифицируются IARC как «возможный канцероген». Данные опасения вновь всколыхнулись после появления сети 5G.

В рассматриваемом исследовании изучались данные из базы данных UK Million Women Study, в которую включена каждая четвертая проживающая на территории Великобритании женщина, рожденная в период с 1935 по 1950 год. Около 776 тыс. участниц заполнили опросник об использовании мобильного телефона в 2001 года, также половина из них ответили на аналогичные вопросы в 2011 году. Также были проанализированы медицинские данные участниц за 14 лет: оценивался риск развития специфичных новообразований мозга и глаз.

К 2011 году почти 75% участниц в возрасте 60-64 лет использовали мобильные телефоны, в группе 75-79 лет этот показатель был ниже 50%. За 14 лет у 0,42% женщин были выявлены новообразования головного мозга, что статистически значимо не отличается от показателя в общей популяции. Также повышение риска не было отмечено при ежедневном использовании мобильного телефона, активном разговоре в течение не менее 20 минут в неделю и/или работе с телефоном на протяжении не менее 10 лет.

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