Росздравнадзор призвал не приобретать лекарства через интернет у частных лиц

Росздравнадзор зафиксировал активную перепродажу лекарств частными лицами через социальные сети и маркетплейсы вопреки нормам законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время Росздравнадзором фиксируются факты активных перепродаж лекарственных средств частными лицами через социальные сети и маркетплейсы, что является нарушением законодательства. Кроме того, приобретая фармпрепараты с рук, покупатель не может быть уверен в их качестве. Только аптечная организация, соблюдающая все правила торговли ЛС, может гарантировать эффективность и безопасность лекарства», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали приобретать лекарства только в учреждениях, имеющих необходимую лицензию, а также разрешение на дистанционную торговлю. При этом рецептурные препараты сейчас дистанционно продавать нельзя, отметили в Росздравнадзоре.

По данным Росздравнадзора, в 2021 году было заблокировано или удалено 16339 ссылок на ресурсы, незаконно реализующие лекарства через интернет, из них 2127 — в соцсетях.

gxpnews