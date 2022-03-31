Иммунотерапевтический препарат от Roche не достиг цели в ходе испытаний

Иммунотерапевтический препарат tiragolumab компании Roche не смог замедлить прогрессирование мелкоклеточного рака легких в ходе испытаний III фазы, сообщает фармпроизводитель.

«SKYSCRAPER-02, первое рандомизированное исследование tiragolumab при распространенном мелкоклеточном раке легкого (ES-SCLC), не достигло своей ко-первичной конечной точки в выживаемости без прогрессирования. ES-SCLC является трудно поддающимся лечению заболеванием, и «Тецентрик» в сочетании с химиотерапией остается стандартом лечения», — говорится в сообщении компании.

Компания заявила, что другая цель — повышение общей выживаемости среди пациентов с агрессивной формой рака — не была достигнута при промежуточном анализе. Ожидалось, что в случае успеха испытаний tiragolumab станет лекарством-блокбастером с годовым объемом продаж более $1 млрд.

В настоящее время Roche производит «Тецентрик» (Tecentriq, atezolizumab), препарат для иммунотерапии первого поколения, и планирует продолжить испытания tiragolumab при немелкоклеточном раке легкого и других формах заболевания.

gxpnews