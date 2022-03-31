Россияне в феврале продолжили закупать в аптеках противовирусные и противопростудные средства

В январе — феврале текущего года аптеки продали 903 млн упаковок лекарств на 224 млрд руб. Россияне в этот период чаще стали приобретать в аптеках противовирусные, общетонизирующие и противопростудные препараты.
Продажи лекарств в аптеках в первые два месяца текущего года увеличились на 19% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. В натуральном выражении рынок вырос на 9%, до 903 млн упаковок, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM.
В январе — феврале 2021 года, напротив, наблюдалось снижение в натуральном выражении по сравнению с таким же периодом 2020 года. Продажи тогда сократились на 8% в упаковках, в деньгах рост составлял +6%.
Средняя цена на лекарства в аптеках выросла с 229 руб. за упаковку по итогам января — февраля 2021 года до 248 руб. в этот же период 2022-го.
Какие лекарства лидировали
Первую тройку самых популярных терапевтических групп (по классификации EphMRA, второй уровень) составляют: противовирусные препараты для системного использования, противопростудные и противокашлевые препараты, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ).
Противовирусные средства с пятого места в январе — феврале 2021 года поднялись на первое. В аналогичный период 2022 года лекарств этой группы из аптек продали на 18,2 млрд руб. (+138%). В упаковках рост противовирусных средств также значительный: +123%. В аптеках за два месяца текущего года продалось 35 млн упаковок этих средств.
Противопростудные и противокашлевые препараты стали вторыми по популярности в анализируемый период: рост в рублях +62%, в упаковках +51%.
Группа ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) в январе — феврале 2021 года лидировала в аптечном сегменте в стоимостном выражении. По итогам двух первых месяцев текущего года эти средства опустились на третье место, почти не изменившись в стоимостном объеме, в упаковках же продажи в данной группе снизились на 5%.
В январе — феврале текущего года почти в три раза выросли продажи общетонизирующих препаратов относительно января — февраля 2021 года. В пятерку лидеров по приросту также вошли препараты для лечения заболеваний горла (+73%) и иммуностимуляторы (+53%).
Максимальное сокращение продаж продемонстрировали ранозаживляющие средства (-12%). У местных кортикостероидов и миорелаксантов продажи в деньгах сократились на 7%.
В рейтинге брендов в стоимостном выражении лидером по итогам двух месяцев 2022 года стал противовирусный препарат «Арбидол», который поднялся со второго на первое место. Его продажи увеличились более чем в три раза.
Предыдущий лидер, антикоагулянт «Ксарелто», опустился на четвертую позицию, сохранив положительную динамику (+7%).
На втором месте расположился еще один антикоагулянт «Эликвис», с приростом в 73%. На третью строчку поднялось противовирусное средство «Ингавирин» (+81%).
Значительным приростом отличился бренд «Гриппферон» (+233%), поднявшись с 35-го места на шестое.
|ТОР10 брендов в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе — феврале 2022 года
|Рейтинг
|Бренд
|Доля продаж, %
|Прирост продаж январь-февраль 2022/январь-февраль 2021, %
|Январь-февраль 2022
|Январь-февраль 2021
|Январь-февраль 2021
|Январь-февраль 2022
|1
|2
|Арбидол
|1,2
|3,3
|225
|2
|3
|Эликвис
|0,9
|1,4
|73
|3
|4
|Ингавирин
|0,8
|1,3
|81
|4
|1
|Ксарелто
|1,3
|1,2
|7
|5
|10
|Терафлю
|0,6
|0,9
|94
|6
|35
|Гриппферон
|0,3
|0,9
|233
|7
|8
|Нурофен
|0,6
|0,6
|19
|8
|30
|Граммидин
|0,4
|0,6
|96
|9
|13
|Мирамистин
|0,5
|0,6
|49
|10
|5
|Гептрал
|0,7
|0,6
|1
|Источник: AlphaRM
Какие округи лидировали
Максимальную долю продаж в стране занимает Центральный федеральный округ – около 32% аптечного рынка в деньгах приходится на него. Приволжский ФО на втором месте по продажам, с долей рынка 18%. Южный ФО занимает 12% рынка. Минимальная доля аптечного рынка у Северо-Кавказского округа (3%).
Динамика в субъектах
Тройку лидирующих субъектов по продажам в рублях составляют: Москва, Московская область и Санкт-Петербург. На их долю приходится около 25% стоимостных продаж в России.
Значительной положительной динамикой отличились: Республика Карелия (+40,8%), Крым (+34,5%) и Чеченская Республика (+34%).
В этих субъектах выросли продажи противовирусных и противопростудных средств. Самыми популярными брендами в трех названных субъектах в анализируемый период были: «Арбидол», «Ксарелто», «Ингавирин» и «Терафлю».
Источник: AlphaRM
Вероника Догузова
pharmvestnik