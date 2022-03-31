Россияне в феврале продолжили закупать в аптеках противовирусные и противопростудные средства

В январе — феврале текущего года аптеки продали 903 млн упаковок лекарств на 224 млрд руб. Россияне в этот период чаще стали приобретать в аптеках противовирусные, общетонизирующие и противопростудные препараты.

Продажи лекарств в аптеках в первые два месяца текущего года увеличились на 19% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. В натуральном выражении рынок вырос на 9%, до 903 млн упаковок, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM.

В январе — феврале 2021 года, напротив, наблюдалось снижение в натуральном выражении по сравнению с таким же периодом 2020 года. Продажи тогда сократились на 8% в упаковках, в деньгах рост составлял +6%.

Средняя цена на лекарства в аптеках выросла с 229 руб. за упаковку по итогам января — февраля 2021 года до 248 руб. в этот же период 2022-го.

Какие лекарства лидировали

Первую тройку самых популярных терапевтических групп (по классификации EphMRA, второй уровень) составляют: противовирусные препараты для системного использования, противопростудные и противокашлевые препараты, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ).

Противовирусные средства с пятого места в январе — феврале 2021 года поднялись на первое. В аналогичный период 2022 года лекарств этой группы из аптек продали на 18,2 млрд руб. (+138%). В упаковках рост противовирусных средств также значительный: +123%. В аптеках за два месяца текущего года продалось 35 млн упаковок этих средств.

Противопростудные и противокашлевые препараты стали вторыми по популярности в анализируемый период: рост в рублях +62%, в упаковках +51%.

Группа ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) в январе — феврале 2021 года лидировала в аптечном сегменте в стоимостном выражении. По итогам двух первых месяцев текущего года эти средства опустились на третье место, почти не изменившись в стоимостном объеме, в упаковках же продажи в данной группе снизились на 5%.

В январе — феврале текущего года почти в три раза выросли продажи общетонизирующих препаратов относительно января — февраля 2021 года. В пятерку лидеров по приросту также вошли препараты для лечения заболеваний горла (+73%) и иммуностимуляторы (+53%).

Максимальное сокращение продаж продемонстрировали ранозаживляющие средства (-12%). У местных кортикостероидов и миорелаксантов продажи в деньгах сократились на 7%.

Популярные бренды

В рейтинге брендов в стоимостном выражении лидером по итогам двух месяцев 2022 года стал противовирусный препарат «Арбидол», который поднялся со второго на первое место. Его продажи увеличились более чем в три раза.

Предыдущий лидер, антикоагулянт «Ксарелто», опустился на четвертую позицию, сохранив положительную динамику (+7%).

На втором месте расположился еще один антикоагулянт «Эликвис», с приростом в 73%. На третью строчку поднялось противовирусное средство «Ингавирин» (+81%).

Значительным приростом отличился бренд «Гриппферон» (+233%), поднявшись с 35-го места на шестое.

ТОР10 брендов в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе — феврале 2022 года Рейтинг Бренд Доля продаж, % Прирост продаж январь-февраль 2022/январь-февраль 2021, % Январь-февраль 2022 Январь-февраль 2021 Январь-февраль 2021 Январь-февраль 2022 1 2 Арбидол 1,2 3,3 225 2 3 Эликвис 0,9 1,4 73 3 4 Ингавирин 0,8 1,3 81 4 1 Ксарелто 1,3 1,2 7 5 10 Терафлю 0,6 0,9 94 6 35 Гриппферон 0,3 0,9 233 7 8 Нурофен 0,6 0,6 19 8 30 Граммидин 0,4 0,6 96 9 13 Мирамистин 0,5 0,6 49 10 5 Гептрал 0,7 0,6 1 Источник: AlphaRM

Какие округи лидировали

Максимальную долю продаж в стране занимает Центральный федеральный округ – около 32% аптечного рынка в деньгах приходится на него. Приволжский ФО на втором месте по продажам, с долей рынка 18%. Южный ФО занимает 12% рынка. Минимальная доля аптечного рынка у Северо-Кавказского округа (3%).

Динамика в субъектах

Тройку лидирующих субъектов по продажам в рублях составляют: Москва, Московская область и Санкт-Петербург. На их долю приходится около 25% стоимостных продаж в России.

Значительной положительной динамикой отличились: Республика Карелия (+40,8%), Крым (+34,5%) и Чеченская Республика (+34%).

В этих субъектах выросли продажи противовирусных и противопростудных средств. Самыми популярными брендами в трех названных субъектах в анализируемый период были: «Арбидол», «Ксарелто», «Ингавирин» и «Терафлю».

Источник: AlphaRM

Вероника Догузова

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