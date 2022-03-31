Правительство предложило продлить эксперименты по маркировке БАД и антисептиков на полгода

Эксперименты по маркировке БАД и антисептиков могут продлить на полгода. Ранее регулятор предлагал начать обязательную маркировку биодобавок уже в этом году.

Правительство может продлить сроки действия экспериментов по маркировке БАД и антисептиков до 28 февраля 2023 года. Соответствующий проект размещен на портале regulation.gov.ru.

Ранее Минпромторг выдвигал инициативу о внедрении обязательной маркировки БАД с 1 октября 2022 года для отечественных добавок, с 1 ноября 2022 года — для импортных. Но позже министерство заявило, что сроки экспериментов будут продлены — тогда конкретные даты не уточнялись.

Эксперимент по маркировке биодобавок в России начался 1 мая 2021 года, по маркировке антисептиков — 1 августа 2021 года. Изначально предполагалось, что эксперименты будут действовать до 31 августа 2022 года.

В марте СМИ также сообщали, что правительство рассматривало возможность приостановки маркировки товаров. Собеседник РБК в аппарате подтверждал обсуждение этого вопроса, но позже информацию опровергли в Минпромторге.

Фото: Екатерина Погонцева

Руслан Мавлиханов

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