Росздравнадзор сообщил об участившихся случаях перепродаж лекарств

Росздравнадзор сообщил об участившихся случаях перепродаж лекарств частными продавцами. Они незаконно сбывают их в интернете, отметили в службе.

В Росздравнадзоре сообщили об участившихся случаях перепродаж лекарств в сосцетях и маркетплейсах. Их незаконно сбывают в интернете частные продавцы, говорится в сообщении на сайте службы.

«В настоящее время Росздравнадзором фиксируются факты активных перепродаж лекарственных средств частными лицами через социальные сети и маркетплейсы, что является нарушением законодательства. Кроме того, приобретая фармпрепараты «с рук», покупатель не может быть уверен в их качестве. Только аптечная организация, соблюдающая все правила торговли ЛС, может гарантировать эффективность и безопасность лекарства», — отмечается в сообщении.

Как отметили в службе, Росздравнадзор мониторит реализацию фармпрепаратов в интернете с 18 мая 2020 года. Существующее законодательство позволяет дистанционную продажу лекарственных средств с последующей их доставкой к заказчику домой только тем аптекам, которые имеют специальное разрешение Росздравнадзора (на конец 2021 года — 421 аптечная организация). При этом рецептурные препараты дистанционно реализовываться не могут.

В связи с этим Росздравнадзор призывает граждан покупать препараты только в аптечных учреждениях, имеющих лицензию на фармдеятельность и разрешение на дистанционную торговлю. В противном случае лечение может привести к непредсказуемым трагическим последствиям.

В 2021 году Росздравнадзор заблокировал или удалил 16,3 тыс. ссылок на ресурсы, незаконно реализующие лекарства через интернет. Из них 2,1 тыс. — в соцсетях.

28 марта Ассоциация независимых аптек попросила МВД проверить частные объявления о продаже лекарств. Организация заявила, что на интернет-площадках участились случаи незаконной торговли препаратами, и призвала пресечь эту деятельность.

На фоне нестабильной ситуации на фармрынке появились силы, намеренно разжигающие повышенный спрос среди потребителей, выяснил «ФВ». Неизвестные обзванивают людей с призывами делать запасы лекарств впрок и даже показывают ложную контекстную рекламу с собственниками аптечных сетей. Бороться с фейками нужно, но сейчас добиться цели будет очень сложно, считают эксперты.

Артем Косенок

pharmvestnik