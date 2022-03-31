Перечень товаров для параллельного импорта составит Минпромторг

Перечень товаров для параллельного импорта составит Минпромторг. Такую инициативу утвердило правительство.

Перечень товаров для параллельного импорта составит Минпромторг на основании предложений федеральных ведомств. Подобную инициативу утвердило правительство, сообщили в пресс-службе министерства. Документ разрешает ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. Постановление отменяет ответственность за так называемый параллельный импорт.

«В условиях разрыва сложившихся логистических цепочек параллельный импорт позволит насытить внутренний рынок продукцией, в том числе завезенной из третьих стран. Также он позволит стабилизировать цены на различные группы товаров», — сообщается на сайте правительства.

В отношении товаров из перечня, ввозимых в страну в рамках параллельного импорта, будут осуществляться все необходимые таможенные и контрольные процедуры. Кроме того, продукция будет подлежать гарантированному обслуживанию, подчеркнули в правительстве.

«Мы можем сталкиваться с ситуациями локального дефицита вследствие либо спроса, либо нарушения логистических поставок. И здесь в значительной мере может помочь оперативный ввоз, так называемый параллельный импорт, зарегистрированных препаратов в зарубежной упаковке», — пояснил зам. министра здравоохранения Сергей Глаголев на «круглом столе» в Госдуме, состоявшемся 21 марта.

Еще одним решением может стать ввоз незарегистрированных лекарственных средств, отметил Глаголев. «Данные меры не должны выводить объекты ввоза из-под контроля — они должны стикероваться, иметь маркировку, прослеживаться на всем этапе движения по дистрибьюторской цепи», — уточнил зам. министра.

28 марта в пресс-службе ФАС «Известиям» сообщили, что обсуждаются предложения распространить параллельный импорт на все товары, лишь за определенными исключениями. За это же выступил глава «Опоры России» Александр Калинин. Он подчеркнул, что такая мера позволит обойти запрет ряда западных компаний на поставки их продукции в Россию.

Президент подписал закон, который устанавливает правила ввоза иностранных препаратов, попавших в дефектуру из-за сложившейся экономической ситуации. Теперь такие препараты можно ввозить в страну в неруссифицированной вторичной упаковке со стикером на русском языке.

Ранее правительство получило право приостанавливать защиту интеллектуальных прав на целые категории товаров без какой-либо лицензии и без выплаты компенсации. Эти изменения в теории смогут позволить организовать параллельный импорт препаратов — ввоз лекарств в упаковках, изначально не предназначенных для обращения на территории России.

В качестве ответных санкций правительство также выпустило постановление, согласно которому в случае выдачи принудительной лицензии компенсация за использование патента не будет выплачиваться патентообладателям, связанным с недружественными странами.

Артем Косенок

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