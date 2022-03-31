В новый пакет контрсанкций РФ войдут меры по расширению импортозамещения лекарств

Меры по расширению импортозамещения лекарств войдут в новый пакет контрсанкций, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с членами фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме.

«Мы работаем над очередным пакетом контрсанкций, где также предусмотрен целый ряд решений по поддержке занятости и бизнеса. Среди них — меры по расширению импортозамещения лекарств, медицинских изделий», — приводит ТАСС слова премьера. — «Все понимают, какое большое значение это имеет для наших людей».

Мишустин напомнил, что в правительстве действует оперштаб по поддержке экономики в условиях санкций, который работает почти в круглосуточном режиме. Премьер обратил внимание на важность взаимодействия кабмина и Госдумы, в том числе при рассмотрении законопроектов, необходимых для реализации инициатив по поддержке граждан и бизнеса. Он отметил, что уже идет работа по созданию более комфортных условий для МСП, принимаются меры для помощи регионам в целом в условиях санкций, отметил председатель правительства.

Премьер-министр проводит встречи с депутатами фракций в преддверии отчета правительства в Госдуме, запланированного на 7 апреля.

gxpnews