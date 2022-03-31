Минздрав сообщил о количестве не воспроизводимых в России видах медизделий

Почти половина закупаемых для нужд здравоохранения видов медицинских изделий может стать недоступна в России. Из них, по данным Минздрава, критически важны 254 позиции.

Из почти 9,7 тыс. кодов видов медизделий, которые внесены в госреестр, более 4,5 тыс. не производится в России и дружественных странах. Более 5 тыс. регистрационных удостоверений (РУ) из 31,5 тыс. были получены производителями из западных государств. Из них критически важны 254 позиции, сообщил директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава Игорь Коробко на онлайн-заседании президиума Российской академии наук, сообщает «Медицинский вестник».

В перечне импортной продукции: эндопротезы и их компоненты, применяемые в травматологии-ортопедии; катетеры и расходники для сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии; аппараты, инструменты, комплектующие и расходные материалы для эндохирургии, анестезиологии-реанимации, трансплантологии и диализа. Также имеется зависимость в закупках медоборудования, особенно тяжелого, востребованного в рамках нацпроекта «Здравоохранение», отметил Коробко.

В Минздраве сформированы 20 рабочих групп в разных областях медицины, в которые входят главные внештатные специалисты, представители Росздравнадзора, Минпромторга и эксперты Национального института качества. Их задача — анализировать российский рынок промышленности и давать рекомендации по развитию новых направлений промышленности. Академические разработки должны «быстро доводиться до практического применения и занимать свое место в обеспечении критически важных потребностей страны», подчеркнул Коробко в обращении к ученым.

Для этого, по его словам, разработаны и проходят согласование новые регламенты регистрации МИ в условиях санкционного давления, которые создают благоприятные условия для отечественных разработчиков по выводу их продукции на рынок.

11 марта правительство определило перечень товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из страны до конца года. В него попало более 200 наименований, в том числе фармацевтическая продукция. Позднее перечень был расширен. В него включены, в частности, расходные материалы для стоматологии.

Накануне, 29 марта, Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медизделий. Приказ вступает в силу 1 апреля и будет действовать до конца года.

Артем Косенок

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