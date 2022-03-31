Экс-главврач облбольницы в ЕАО получил три года условно из-за смерти пациента

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В Горно-Алтайском городском суде 29 марта состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова, обвиняемых в совершении нескольких преступлений по п. «а», «в» ч. 5 и по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах). Следователи полагают, что за содействие при заключении госконтрактов на поставку медизделий и средств индивидуальной защиты (СИЗ) в медучреждения региона чиновники получили в общей сложности 16 млн рублей от представителей пяти компаний. В ходе заседания суд постановил продлить срок содержания обвиняемых в СИЗО на полгода.

Согласно картотеке судебного делопроизводства, первое заседание было отложено из-за неявки свидетелей. Следующее судебное заседание запланировано на 11 апреля 2022 года.

По версии следователей, в период с апреля 2020 года по январь 2021 года чиновники «в составе организованной группы» получали от представителей пяти компаний взятки в виде денег за содействие и общее покровительство при заключении госконтрактов для поставок медицинской техники и СИЗ в республиканские больницы. Также они предоставляли «беспрепятственное принятие» медучреждениями поставленной продукции. Сергей Коваленко и Рустам Туюнчеков были задержаны 10 марта 2021 года. Затем суд направил их в СИЗО. Коваленко уволили с поста министра здравоохранения Республики Алтай «в связи с утратой доверия» в конце марта 2021 года.

В период расследования дела сумма вменяемой Коваленко и Туюнчекову взятки возросла с 4,6 млн рублей до 16 млн рублей. Установлено, что максимальная сумма взятки, которую выплатили тремя траншами, равнялась 13 млн рублей. Минимальная взятка – 240 тысяч рублей и бутылка пятилетнего коньяка за 796 рублей.

В марте 2022 года дело Коваленко и Туюнчекова было направлено в суд. Фигуранты признали вину частично. По ходатайству следствия суд принял решение наложить арест на имущество чиновников на 18,7 млн рублей, в том числе на две квартиры в Горно-Алтайске и Барнауле, автомобили Hyundai Creta, Subaru Forester и Toyota Town Ace. Кроме того, во время обысков в доме Сергея Коваленко был обнаружен тайник со свертком, где находились 6 млн рублей наличными.

Региональное управление СК РФ также сообщило о предъявлении обвинения двум предпринимателям, которых подозревают в даче взяток должностным лицам. Как сообщили местные СМИ, речь идет о Михаиле Алексееве и Наталье Дробышевой, которые аффилированы с новосибирскими компаниями «Протэк» и «Простор». В 2020 году Минздрав Республики Алтай и компании заключили пять контрактов на поставку СИЗ на общую сумму 116,7 млн рублей.

Мировой судья судебного участка №2 Горно-Алтайска в сентябре 2021 года признал дистрибьютора медизделий ООО «Протэк» виновным в передаче незаконного вознаграждения Сергею Коваленко и Рустаму Туюнчекову за обеспечение победы на тендерах. Административное производство инициировала республиканская прокуратура по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере). Компании назначили штраф в размере 10 млн рублей, а в отношении ее руководителя было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Всего, по данным прокуратуры Республики Алтай, четыре неназванные компании за незаконное вознаграждение экс-министра здравоохранения и его помощника были оштрафованы на 32 млн рублей, а юридические лица были привлечены к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ.

Кроме того, в сентябре 2021 года было прекращено производство по уголовным делам в отношении еще двух фигурантов по другому эпизоду дачи взяток чиновникам – генерального директора ООО «Инвесткредитсервис» Владимира Рогова и главы поставщика ООО «Альфа Медикал» Ирины Азаровой. Дела были прекращены «в связи с деятельным раскаянием».