Роздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медизделий

В Роздравнадзоре утвердили порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медизделий. Приказ вступает в силу 1 апреля и будет действовать до конца года.

Роздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны товаров медицинского назначения. Соответствующий документ подписала руководитель службы Алла Самойлова. Он опубликован на портале правовой информации. Приказ № 2075 от 22.03.2022 вступает в силу 1 апреля и действует до 31 декабря 2022 года.

В документе, в частности, уточняются причины отказа в выдачи разрешения на вывоз товаров медицинского назначения. Это могут быть неустранение заявителем выявленных нарушений в срок не позднее 10 рабочих дней, а также наличие или угроза возникновения критического недостатка товара на территории России.

11 марта правительство определило перечень товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из страны до конца года. В него попало более 200 наименований, в том числе фармацевтическая продукция. Позднее перечень был расширен. В него включены, в частности, расходные материалы для стоматологии.

17 марта правительство до 1 сентября сняло запрет закупать различные медизделия одним лотом.

Ранее «ФВ» сообщал, что правительство также утвердило положение о ведении реестра единственных поставщиков лекарств и медизделий без российских аналогов, производство которых осуществляется единственными производителями из «дружественных» стран. Закупки у таких поставщиков могут проводиться по неконкурсным процедурам.

Артем Косенок

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