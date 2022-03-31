Минздрав исключил из реестра семь препаратов

Минздрав отменил государственную регистрацию семи препаратов. Среди них гомеопатическое средство от насморка «Афлубни-Назе» и противоаллергические глазные капли «Хай-кром».

Минздрав исключил из реестра семь препаратов. Информация об этом была размещена на портале Госреестра лекарственных средств.

Регуляторные решения в отношении семи из лекарств вынесены на основании заявлений производителей или уполномоченных юридических лиц.

Из реестра исключены лекарственные препараты:

«Хай-кром» (кромоглициевая кислота), капли глазные, 2%, производитель «Нортон Хелскэа Лтд. » (Великобритания), РУ — П N012036/02 от 25.03.2008 выдано «Нортон Хелскэа Лтд. » (Великобритания); «Тремонорм» (леводопа+[карбидопа]), таблетки 250 мг +25 мг, производитель «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.» (Израиль), РУ — П N014114/01 от 31.07.2008 выдано «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.» (Израиль); «Топсавер» (топирамат), капсулы, 25 мг, 50 мг, производитель «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.» (Израиль), РУ — ЛП-003264 от 21.10.2015 выдано «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.» (Израиль); «Никвитин» (никотин), трансдермальная терапевтическая система, 7 мг/сут, 14 мг/сут, 21 мг/сут, производитель «ГлаксоСмитКляйн Дангарван Лтд» (Ирландия), РУ — П N011315/01 от 08.04.2009 выдано «Алвоген Фарма Трейдинг Юроп ЕООД» (Болгария); «Небиволол-Тева» (небиволол), таблетки 5 мг, производитель «Тева Фармасьютикал Воркс Прайвэт Лимитед Компани» (Венгрия), РУ — ЛП-001208 от 15.11.2011 выдано «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.» (Израиль); «Диклонат П» (диклофенак), раствор для внутримышечного введения, 75 мг/2 мл, производитель Меркле ГмбХ (Германия), РУ — П N015378/01 от 11.09.2012 выдано «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.» (Израиль); «Афлубин-Назе», спрей назальный, производитель ОАО «Рихард Биттнер АГ» (Австрия), РУ — ЛС-000227 от 12.02.2010 выдано «Алвоген Фарма Трейдинг Юроп ЕООД» (Болгария).

Вероника Догузова

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