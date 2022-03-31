Росздравнадзор отменил плановые проверки юрлиц и ИП

Росздравнадзор 30 марта объявил об отмене плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) по всем видам контроля в сфере здравоохранения. Такое решение федеральная служба приняла в соответствии с постановлением Правительства РФ №353 от 12 марта 2022 года. Отмена плановых проверок, отметили в ведомстве, снизит нагрузку на подконтрольные Росздравнадзору субъекты и позволит им заняться «непосредственной деятельностью по оказанию своевременной медицинской помощи и обеспечению населения качественными лекарственными средствами и медицинскими изделиями». Росздравнадзор 30 марта объявил об отмене плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) по всем видам контроля в сфере здравоохранения. Такое решение федеральная служба приняла в соответствии с постановлением Правительства РФ №353 от 12 марта 2022 года. Отмена плановых проверок, отметили в ведомстве, снизит нагрузку на подконтрольные Росздравнадзору субъекты и позволит им заняться «непосредственной деятельностью по оказанию своевременной медицинской помощи и обеспечению населения качественными лекарственными средствами и медицинскими изделиями».

«При поступлении информации от граждан, юридических лиц, органов исполнительной власти и СМИ о фактах непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан Росздравнадзор продолжит осуществлять контроль в форме внеплановых проверок», – подчеркнули в ведомстве.

Правительство РФ постановлением №353 от 12 марта 2022 года «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» упростило регуляторные требования к разным видам деятельности, в том числе в сфере здравоохранения. В соответствии с документом, Минздрав и Росздравнадзор получили право сократить срок предоставления и переоформления разрешений, перечень обязательных требований, в том числе лицензионных, отказаться от проведения документарной или выездной оценки соответствия.

В пакет мер, предложенных правительством, вошло упрощение госрегистрации лекарственных средств и медизделий, разрешений на ввоз и вывоз незарегистрированных лекарств, разрешений на проведение клинических исследований препаратов и другие мероприятия.

На оперативном совещании по мерам поддержки медорганизаций в условиях экономических санкций, проведенном НАНМО при поддержке Vademecum 22 марта 2022 года, участники выступили со своими предложениями и дополнениями к разработанному пакету мер.

«В начале марта к нам обратилась заместитель руководителя аппарата Правительства РФ, которая курирует работу всех рабочих групп по контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, с просьбой направить предложения по мерам поддержки отрасли здравоохранения в сложившейся ситуации после введения санкций. На данный момент мы собрали порядка 30 предложений, 18 из которых направили в аппарат правительства. Мы в первую очередь хотим думать не о частном или государственном здравоохранении, а о единой системе», – отмечал президент НАНМО Илья Шикрот.

Полная версия заседания доступна в записи трансляции, а избранные цитаты спикеров – в материале Vademecum.