«Ростех» вывел отечественный ботулотоксин на рынок Белоруссии

Госкорпорация «Ростех» 30 марта объявила о выводе на рынок Белоруссии препарата Релатокс (ботулинический токсин типа А) от НПО «Микроген» (входит в фармхолдинг «Нацимбио»). Средство применяется в косметологии, а также для лечения неврологических заболеваний (блефароспазм и спастичность мышц конечностей после инсульта и при ДЦП). Госкорпорация «Ростех» 30 марта объявила о выводе на рынок Белоруссии препарата Релатокс (ботулинический токсин типа А) от НПО «Микроген» (входит в фармхолдинг «Нацимбио»). Средство применяется в косметологии, а также для лечения неврологических заболеваний (блефароспазм и спастичность мышц конечностей после инсульта и при ДЦП).

«Микроген» ведет работу по расширению показаний к применению Релатокса в неврологии, в частности, проходят клинические исследования лексредства в качестве препарата для терапии мигрени и цервикальной дистонии.

Компания приступила к разработке ботулотоксина в 2001 году. В марте 2012 года «Микроген» получил регудостоверение на препарат Релатокс. В гражданский оборот средство было введено в 2014 году, с того момента его получили более 1,6 млн пациентов клиник эстетической медицины по всей России.

С МНН ботулинический токсин типа А в России также зарегистрированы препараты Диспорт от французской Ipsen, Ксеомин от немецкой Merz Aestetics, Ботулакс от корейской Hugel и Ботокс от Allergan.

В середине марта 2022 года американская AbbVie сообщила о приостановке работы по всем продуктам для эстетической медицины в России, в том числе ботулотоксина и филлеров, перешедших компании после поглощения Allergan.

Согласно отчету Discovery Research Group, объем продаж ботулотоксина в России в 2020 году в натуральном выражении составил 836,93 флакона, за шесть месяцев 2021 года – 482,86 флакона. В 2020 году лидером рынка ботулинического токсина типа А стала французская Ipsen – 31,3% от общего объема рынка, за шесть месяцев 2021 года доля компании выросла до 32,2%.

Объем импорта ботулотоксина в РФ за шесть месяцев 2021 года составил $43,1 млн, объем экспорта препарата из России – $158,8 тысячи.